Først kom der én efter 40 sekunder, og dernæst efter seks minutter.

Det danske landsholdsbobler Kristina Jørgensen fik en skrækkelig start på EM i Frankrig.

Hele to udvisninger blev det til på de første seks minutter.

Kristina Jørgensen blev snydt at Hanna Blomstrand i en rullefinte, hvilket fik dommerne til at vise fingre i luften.

Sverige har været klart bedst i første halvleg. Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT Vis mere Sverige har været klart bedst i første halvleg. Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT

Og efterfølgende gav stortalentet et skub fra siden til Jamina Roberts.

Dermed blev det langt fra en ønskestart for Kristina Jørgensen, der spiller sin bare anden slutrunde for Danmark.

Episoderne gjorde også, at Kristina Jørgensen måtte tage plads på den danske bænk. Garanteret med en frygt for, at Kristina Jørgensen ikke skulle udvises for tredje gang i kampen og dermed indkassere et rødt kort.

B.T. Sports reporter i hallen kunne da også berette, at Kristina Jørgensen sad knust på bænken. Hun begravede hænderne i hovedet og måtte trøstes af Klavs Bruun Jørgensen og holdkammeraterne.