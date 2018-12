Forvirringen var total, da landstræner Klavs Bruun Jørgensen efter gårsdagens sejr over Sverige var bekymret for, om Anne Mette Hansen ville få karantæne.

Den danske stjerneback havde i kampens sidste sekund blokeret en bold, der var på vej i mål, mens hun stod i feltet.

Det er en strafbar hændelse, der korrekt gav et rødt kort til den 24-årige Györ-spiller og et straffekast til Sverige.

Kampens to dommere skulle dog se hændelsen efter på video for at se, om Anne Mette Hansen skulle tildeles et blåt kort.

Danmarks landstræner Klavs Bruun Jørgensen under kampen mellem Danmark-Sverige i Nantes, Frankrig fredag den 30 november 2018. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danmarks landstræner Klavs Bruun Jørgensen under kampen mellem Danmark-Sverige i Nantes, Frankrig fredag den 30 november 2018. Foto: Liselotte Sabroe

Det røde kort i håndbold giver diskvalifikation for resten af kampen. Det giver dog ikke karantæne i den efterfølgende kamp, som det kendes fra fodbold.

Det er her, det blå kort kommer i spil. For hvis Anne Mette Hansen var blevet tildelt et blåt kort, kunne hun have endt med en karantæne.

Det var ikke tilfældet, men dagen efter sejren over Sverige - hvor Sandra Toft blev helten på det føromtalte straffekast - er der stadig forvirring. Efter reglerne burde Anne Mette Hansen altså ikke være i karantænefare, men noget kan tyde på, at Klavs Bruun Jørgensen godt kan være bekymret lidt endnu.

DHF oplyste lørdag formiddag til B.T., at de ikke kunne bekræfte, hvorvidt Anne Mette Hansen får karantæne eller ej, og at de afventer svar fra det europæiske håndboldforbund, EHF.

Anne Mette Hansen får rødt kort. Foto: LOIC VENANCE Vis mere Anne Mette Hansen får rødt kort. Foto: LOIC VENANCE

I mellemtiden har de i Sverige ikke været sene til at kalde Anne Mette Hansens handling for usportslig.

»Danmark vinder på det usportslige. Det er skrækkeligt, en meget kedelig slutning,« sagde svensk TV3s kommentator Robert Perlskog ifølge Expressen. Den svenske playmaker Isabella Gulldén stemmer i.

»Det er skidt. Det bliver usportsligt. Der havde været mål ellers. Men jeg forstår godt, hun gør det. Jeg havde gjort det samme,« siger Gulldén til Aftonbladet.

Anne Mette Hansen var efter kampen et stort smil. Sejren lunede i den grad i den danske lejr, selvom afslutningen blev vild.

Danmarks Anne Mette Hansen under kampen mellem Danmark-Sverige i Nantes, Frankrig fredag den 30 november 2018. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danmarks Anne Mette Hansen under kampen mellem Danmark-Sverige i Nantes, Frankrig fredag den 30 november 2018. Foto: Liselotte Sabroe

»Vi mangler tydeligvis en, der løber ud. Ellers er det meget hektisk til sidst. Den er god nok, jeg tror, jeg står i feltet, og der skal være straffe. Det er fint, for så tog Sandra den,« lød det med et smil fra danskeren, der fortsatte:

»Jeg kunne ikke gøre så meget. Skulle jeg lade den trille i mål, og så fik de målet? Det var meget hektisk til sidst. Nu vandt vi kampen, og det er jeg glad for,« siger Anne Mette Hansen.

Og hun understregede, at hun ikke nåede at orientere sig og se, at hun stod i feltet.

»Jeg når ikke at se, hvor jeg er henne. Jeg satsede på, hun måske ville lobbe den, så jeg kunne nå det. Jeg ved ikke helt, om jeg var klar på, hun skød den ned i fødderne. Sådan er det,« siger Anne Mette Hansen.