Den norske håndboldspiller Amanda Kurtovic kommer ikke i kamp ved EM i Frankrig, efter hun blev slemt skadet i generalprøven.

Her rev Amanda Kurtovic det forreste korsbånd over i knæet ved et hændeligt uheld i en kamp mod Frankrig.

Nu tortæller spilleren selv om episoden, der efterlod hende grædende på halvgulvet og med en knust EM-drøm.

»Jeg var chokeret og bange, fordi det gjorde så ondt. Samtidig vidste jeg med det samme, at korsbåndet var røget. Jeg har før hørt beskrivelser af det, men jeg har aldrig selv oplevet det,« siger Amanda Kurtovic til TV2 Norge og fortsætter:

Amanda Kurtovic kommer ikke til EM på grund af en skade. (AFP PHOTO / JONATHAN NACKSTRAND) Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Amanda Kurtovic kommer ikke til EM på grund af en skade. (AFP PHOTO / JONATHAN NACKSTRAND) Foto: JONATHAN NACKSTRAND

»Læggen gik til venstre, mens låret gik til højre. Men jeg forstod hurtigt, hvad der var sket, og hvad jeg nu går glip af. Det er en følelse, jeg ikke under nogen. Jeg bliver utilpas og kan ikke tale om det.«

Norge er i forvejen ramt af skader, da både Nora Mørk og Stine Skogrand er ude af truppen.

Derfor var Amanda Kurtovic udtænkt en stor rolle ved slutrunden, som hun nu går glip af.

»Jeg havde glædet mig rigtig meget til EM. Det er et fantastisk hold at spille sammen med. Det er trist at gå glip af hele oplevelsen. Men det her er bagsiden af medaljen ved at være sportsudøver. Men ting sker, og denne gang var det mig, det gik udover,« siger Amanda Kurtovic.