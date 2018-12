Stine Jørgensen er ikke med, når Danmark søndag møder Polen ved EM i Nantes.

»Vi bliver nødt til at tage hensyn til, at vi forhåbentlig er med i en lang turnering. Derfor vurderer vi selvfølgelig også på situationen omkring Stine (Jørgensen, red.) løbende fra kamp til kamp,« siger landstræner Klavs Bruun Jørgensen i en pressemeddelelse.

»Vi lader hende ikke gå fra 0-100 på så kort tid, og derfor får hun en pause i dag,« siger Klavs Bruun Jørgensen.

Stine Jørgensen blev i midten af oktober ramt af en skade i knæet, som hun måtte opereres for.

Mette Tranborg (tv.) og Stine Jørgensen (th.) under EM-holdets træning i Nantes, Frankrig, lørdag den 1. december 2018. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mette Tranborg (tv.) og Stine Jørgensen (th.) under EM-holdets træning i Nantes, Frankrig, lørdag den 1. december 2018. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Mod alle odds blev hun dog klar til slutrunden, og i sidste uge rejste hun med landsholdet til Nantes for at deltage i EM. Hun har efterfølgende fortalt, hvordan alt er gået som det skulle, og at hun ikke har mærket noget til knæet.

Fredag spillede hun også i sejren over Sverige, hvor hun kom ind og viste, hvorfor hun har været savnet, mens hun sad ude. Men mod Polen kommer Stine Jørgensen altså til at se med fra sidelinjen.

I stedet for den danske anfører træder Mathile Hylleberg ind i den trup, der klokken 15 skal forsøge at hente yderligere to point til EM-kontoen. Hun sad over i den første kamp mod Sverige, men nu får hun altså mulighed for at få de første minutter i Frankrig.

Du kan følge alle Danmarks kampe LIVE på bt.dk. Her får du også hver dag en ny fortælling fra Rikke Hørlykke i serien 'Rikkes Røverhistorier'.