Hovederne hang på de danske landsholdsspillere, da de bevægede sig ned i omklædningsrummet.

»Jeg synes, Serbien har en stolpe ind dag. Vi har stolpe ud. Der er enormt meget, der ikke lykkes for os. Vi står ikke kompakt nok i forsvaret, de kommer meget på kant af os, hvor vi ikke får sat tacklingen ordentligt. Så synes jeg egentlig, vi kommer til nogle okay chancer, men vi brænder størstedelen af dem.«

Sådan lød det efter kampen fra en tydeligt ærgerlig Mie Højlund. Danmark havde det svært mod serberne, og ifølge Mie Højlund blev danskerne forvirrede, fordi serberne hele tiden havde en spiller fremskudt i de danske angreb.

»Det bliver svært at få rytme og timing i spillet i dag, og det bider os i halen i dag,« siger Mie Højlund.

De danske landsholdsspillere efter kampen mod Serbien.

Adspurgt hvad der ærgrer hende mest ved nederlaget på 25-30, har hun svært ved at pege på noget bestemt.

»Det er en kollektiv offday, hvor det ikke lykkes ret meget for os. Det er bare svært at gøre noget ved. Jeg synes, vi prøver, og vi kan tage med, at vi ikke giver op og har god gejst til slutfløjt. Vi er selvfølgelig enormt ærgerlige. Det er aldrig sjovt at tabe en håndboldkamp, især ikke når man føler, at man bare har stolpe ud igennem en hel kamp. Det kan godt være frustrerende at løbe på banen der,« siger Mie Højlund.

Det samme frustrerede følelse havde Sandra Toft.

»Serbien overmatcher os fuldstændig,« lød det kontant fra den danske målvogter, som dog også roste modstanderen for at 'steppe op'.

Danmarks Mie Højlund og Serbiens Jovana Stoiljkovic under kampen mellem Danmark-Serbien i Nantes, tirsdag den 4 december 2018.

Og hun erkender også, at det var en svær kamp, hvor Danmark på et tidspunkt var bagud med hele ni mål.

Derfor var der én ting, som Sandra Toft forsøgte at ændre på, selvom det så svært ud.

»Jeg prøvede, da jeg kom ind at få noget energi og noget tro ind. Jeg synes mere, det var det. Vi følte os lidt lammede. Når man er bagud, så hænger man lidt med hovederne i stedet for at tro på, det kunne lade sig gøre,« siger Sandra Toft.

På trods af nederlaget til Serbien er Danmark stadig videre til mellemrunden. Første opgør her er mod Frankrig, og den kamp bliver spillet i Nantes torsdag.