B.T. er klar med karakterer til de danske spillere efter sejren på 28-21 over Polen, hvilket sender Danmark i mellemrunden.

Specielt Sandra Toft og Kristina Jørgensen viste sig fra deres bedste side i kampen, hvor Polen viste sig som en forholdsvis overkommelig størrelse.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Red videre på det momentum, hun fik som matchvinder i gyser-forestillingen mod Sverige. Verdensklasse af Sandra Toft - ganske enkelt. Karakter: 9

Fik de sidste ti minutter på banen, og med en reningsprocent på 43 blev det et godt indhop fra Reinhardt. Karakter: 7

Generalen i forsvaret leverede som altid en bundsolid indsats. Lidt udfordret i defensiven i første halvleg, men alt i alt en rigtig god kamp. Karakter: 7

Fem mål på fem skud blev udbyttet for formstærke Trine Østergaard, der fik lov at hvile sig på bænken det sidste kvarter. Karakter: 8

Bidrog med et urimeligt sløjt straffekast i første halvleg. Og da hun kom på banen i anden halveg var det heller ikke storslået fra Offendals side. Karakter: 4

Fik de første EM-minutter i benene, da hun kom på banen i første halvleg. Og det slap Iversen ganske hæderligt fra - blandt andet med to mål. Karakter: 6

Det blev en forholdsvis anonym indsats fra Mette Tranborg, som ikke havde meget swung i venstrearmen. Godkendt i forsvaret. Karakter: 5

Den 20-årige slutrundedebutant kom på banen i midten af anden halvleg og fik også sat en EM-scoring på cv'et. Karakter: 6

Tog en revanche af dimensioner efter hendes mareridtsagtige start på kampen mod Sverige. Hendes bedste landskamp nogensinde! Karakter: 9

Blev hensynsløst banket i gulvet af en polsk forsvarsspiller, som fortjent fik rødt kort. Hårdføre Hansen rejste sig dog og spillede videre uden at kny. Karakter: 7

Kom på banen, da Fie Woller måtte udgå med en skade. En enkelt afslutning kom Nolsøe frem til, men den kiksede hun. Karakter: 5

Bragte igen aggressivitet og dynamik ind i angrebsspillet. Modsat opgøret mod Sverige var det dog med en lav succesrate i denne omgang. Karakter: 5

Heindahl byder altid ind med masser af fysik, og det var også tilfældet mod Polen. Er dog set skarpere. Karakter: 6

Det blev for rodet og for stresset, da Grigel kom på banen. Et godt returløb er det mest positive at hæfte sig ved - og det er ikke nok. Karakter: 5

En af de bedre kampe fra Woller. Fire mål på fem afslutninger og en god indsats i forsvaret. Måtte udgå med en skade i de sidste minutter. Karakter: 8

Kom på banen i anden halvleg, og de la Cour scorede to mål på fire afslutninger. Godt uden at være prangende. Karakter: 6

Udstråler stort overskud lige nu. Rystede ikke på hånden over den dårlige danske start - fik rettet tingene til og blandet ressourcerne godt. Karakter: 8