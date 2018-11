Hende, der er en del af nøglen til succes ved EM. En af Danmarks store styrker. Ord, der i høj grad er blevet brugt om Sandra Toft.

»Det ville være meget værre, hvis man bare var ligegyldig.«

Det er reaktionen fra den 29-årige danske målvogter, da B.T. Sport møder hende på spillerhotellet i Nantes.

For hun føler ikke, det er et pres, der er svært for hende at håndtere. At hun bliver nævnt som en af de bærende kræfter, kan i hvert fald tolkes på to måder, mener hun.

Sandra Toft (tv.) og landstræner Klavs Bruun Jørgensen (th.) under en træning i Nantes. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er lidt en balancegang. Det er et pres men også et skulderklap. Man var ikke blevet nævnt, hvis ikke man kunne noget i målet. Det er en blanding. Jeg kan godt lide, der er ekstra pres på. Det skubber lidt og er spændende,« siger målvogteren, der tilføjer, at det giver noget psykisk at få de ord med på vejen.

På den gode måde. Og Sandra Toft ser også sig selv som en stærk spiller og profil på det danske landshold.

»Det bliver jeg lidt nødt til at være, når jeg også er alderspræsidenten. Jeg har noget rutine og har stået hernede mange gange før, og jeg hjælper de unge,« siger Sandra Toft, der af flere bliver beskrevet som en 'god pige, der er nem at være sammen med'.

Og netop det at hjælpe nogle af de andre spillere, er - udover forhåbentlig at levere mange store redninger - noget af det, hun føler, hun kan bidrage med i høj grad ved årets slutrunde.

Danmarks kampe ved EM Gruppe A



30/11: Danmark - Sverige

2/12: Polen - Danmark

4/12: Danmark - Serbien Mellemrunden efter gruppespillet starter d. 6. december...

»Mig og mange andre, der har været med flere gange, har prøvet det på egen krop. Også de sure ting. Dem der ikke har været med så meget får nogle råd og lidt af hvert,« siger målvogteren.

Netop fordi hun har været en del af gamet i lang tid, har der også sneget sig en del rutiner ind.



»Der har vel efterhånden bygget sig nogle stykker op. Og hvis du spørger mig nu og igen om en uge, så er der nok kommet nogle stykker. Det bliver bygget lidt op undervejs i sådan en turnering,« siger Sandra Toft og løfter lidt af sløret for nogle af de ting, hun gør selv.

Det er nemlig ikke tilfældigt, hvordan hun blandt andet tager sko på.

Sandra Toft under sidste års kvartfinale ved VM i Tyskland. Foto: Liselotte Sabroe



»Jeg tager altid højre sko på først. Jeg skal have mine energidrikke. Jeg skal sidde ved siden af Trine Østergaard i omklædningsrummet. Så er der ro på,« siger Sandra Toft, der er glad for at være i Frankrig. Hun har været spændt.

Sammen med resten landsholdet gælder det for målvogteren lige nu om pulje A, hvor modstanderne er Sverige, Polen og Serbien. En eventuel mellemrunde kan byde på modstandere som Frankrig og Rusland. Stærke modstandere, og det gør det ikke helt nemt at pege på succeskriterierne for slutrunden.

»Det er lidt svært. Vi har snakket om, at vi skal have så mange point som muligt med fra gruppen. Ellers bliver det svært at lave et godt resultat i mellemrunden, med de hold der venter,« siger Sandra Toft.

Kan Danmark spille godt, er det selvfølgelig et plus. Men også her er Sandra Toft klar i mælet.

Sandra Toft bliver ofte udpeget som en af Danmarks store profiler. Foto: Liselotte Sabroe



»Jeg vil hellere spille grimt og vinde,« siger målvogteren med et smil og fortsætter:



»Hernede er en sejr en sejr. Vi spiller for at vinde alle kampe, og vi vil allesammen gerne til Paris og være med om medaljerne,« siger Sandra Toft.

Både puljekampene og mellemrunden er for danskernes vedkommende i Nantes. En eventuel kamp om 5./6. pladsen, semifinalen og finalen spilles i Paris.

