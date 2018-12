Så kom Danmark da i gang ved EM. Og med hvilket brag.

Sejren over Sverige kom bestemt ikke let i hus. Det startede også skidt, men det var, som om det tændte en ild i spillerne, der fightede igennem. Det var godt at se. Og det virkede.

Tag endelig den gnist med mod Polen. Dét og så ydmyghed. For det bliver en svær kamp, hvor Danmark selvfølgelig kan bruge selvtilliden fra fredagens sejr.

Vi er i gang, vi har fået bevist noget, og der er flere gode ting at tage med.

Danmarks kampe ved EM Gruppe A



30/11: Danmark - Sverige

2/12: Polen - Danmark

4/12: Danmark - Serbien Mellemrunden efter gruppespillet starter d. 6. december...



Vores forsvar stod godt langt hen ad vejen, og vores kontraspil var bedre og roligere end længe.

Det skal vi i hvert fald tage med mod polakkerne. Og så selvfølgelig enkeltmandspræstationerne.



Mie Højlund er et lyspunkt. Hurtig, eksplosiv, dominerende. En spiller, der kan blive rigtig vigtig for Danmark ved denne her slutrunde, og som kan komme til at gøre ondt på de større nationer.

Hun kan have en slags debut-effekt, hvor modstanderne ikke helt kender hende, og derfor kan hun være svær at dække.

Danmarks Mie Højlund spillede en super kamp mod Sverige. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danmarks Mie Højlund spillede en super kamp mod Sverige. Foto: Liselotte Sabroe



Vi skal bare blive ved med at huske på, at hun altså stadig er en ny og ung debutant. Så skru forventningerne ned igen mod Polen. Lad hende starte fra nul, så hun kan få en mere fri slutrunde og bare spille igennem.

Og rammer hun en svær periode, må hun ud igen, så hun kommer ind og får gode oplevelser.

Jeg tror ikke, hun er et sted lige nu, hvor hun kan brænde fem chancer og komme hurtigt tilbage. Det er svært, og derfor ser jeg hende stadig mere i en rolle som joker.

Og nu vi er ved enkeltmandspræstationerne, håber jeg, at Anne Mette Hansen og Mette Tranborg mod Polen bliver ved med at bygge på det, vi så i anden halvleg. Det var godt at se de to komme i gang.

Her er den danske EM-trup Landstræner Klavs Bruun Jørgensen har taget følgende spillere med til EM i Frankrig: Målvogtere: Sandra Toft, Althea Reinhardt Stregspillere: Stine Bodholt, Kathrine Heindahl, Sarah Iversen Fløjspillere: Trine Østergaard, Mathilde Hylleberg, Lærke Nolsøe, Fie Woller Bagspillere: Kristina Jørgensen, Anne Mette Hansen, Stine Jørgensen, Nadia Offendal, Lotte Grigel, Mie Højlund, Mette Tranborg, Anne Cecilie la Cour



Det betyder ikke, vi ikke skal være ydmyge, når vi går på banen søndag. For det er så vigtigt. Polen er et godt hold, der for tre år siden var i en VM-semifinale. Det er vigtigt at huske, og der er da også nogle ting, der skal rettes op på.

Vi skal arbejde på vores overtalsspil. Det var skrækkeligt mod Sverige. Alt for passivt, alt for forudsigeligt, og alt for let at læse. Den går ikke.



Kampen mod Polen bliver uden tvivl også mere fysisk, og vi er nødt til at være stærkere mand mod mand i forsvaret. Vi skal have mere fat, og vi skal kunne klare nogle tæsk i angrebet. For det polske forsvar er godt. Og ikke mindst stærkt.

Udnyt Nadia Offendals og Mie Højlunds hurtighed. Lad dem bruge kanterne og skære ind i banen. Vi skal løbe fra polakkerne. Og så skal Mette Tranborg og Anne Mette Hansen gøre ondt på dem med flere hårde skud udefra. Dét skal vi have i gang, så vi ikke bliver lukket ned.

Sandra Toft reddede et straffekast i allersidste sekund af opgøret mod Sverige. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sandra Toft reddede et straffekast i allersidste sekund af opgøret mod Sverige. Foto: Liselotte Sabroe

Samtidig skal vores egen målmandsduo steppe op. Der er bare nogle skud, de skal tage, hvor de missede det mod Sverige.

Sandra Tofts redning i sidste sekund er selvfølgelig et stort plus, men vi kunne godt have brugt flere redninger. Det er i hvert fald en del af nøglen til et godt resultat.



Og en sidste ting. Klavs Bruun Jørgensen skal simpelthen beslutte sig for, hvem der tager de danske straffekast.

Det er fint at eksperimentere med Trine Østergaard, men lad Stine Jørgensen tage dem, når hun er tilbage på holdet. Vi skal have en, der kan tage dét skud til allersidst. Det er vigtigt.