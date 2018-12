Efter nogle dage uden kampe gælder det igen for Danmark.

Og lad mig slå en ting fast. Glem at tænke på semifinaler lige nu. Den chance er i mine øjne forspildt. Dermed ikke sagt, det ikke kan lade sig gøre, for det kan det jo på papiret med sejre over Rusland og Montenegro, samtidig med at andre resultater flasker sig.



Det er bare ikke med fuldt fokus på den mulige tur til Paris, vi skal gå ind til kampen på. Vi skal ind og gøre en god figur, vise hvad vi kan og ikke mindst rejse os efter nederlaget til Frankrig.

Bliver det så til en sejr over russerne, er det flot, og selvfølgelig skal vi gå efter at vinde. Mentalt vil det bare være for hårdt, hvis vi knækker for hurtigt og kommer stort bagud. Det må helst ikke ske, og noget af det vigtigste er, at vi får rejst os efter kampen mod Frankrig.

Mod Frankrig var det skuffende over hele linjen, og det værste var klart vores forsvarsspil. Samtidig havde målmændene bestemt ikke en god dag, og det håber jeg virkelig ændrer sig mandag aften.

Så kan det være, Rusland dummer sig og ikke spiller godt, hvilket vi selvfølgelig så skal prøve at udnytte. For spiller de op til deres bedste, tror jeg ikke, vi har en chance.

Og så er det vigtigt at spille kampen med en indstilling om, at vi skal gøre vores bedste og vise os fra vores bedste side. Det kan også tage noget af det pres, spillerne har haft på sig.

Der er selvfølgelig nogle ting, der skal være bedre, hvis vi skal gøre en god figur mod Rusland.

Mod Frankrig var det skuffende over hele linjen, og det værste var klart vores forsvarsspil. Samtidig havde målmændene bestemt ikke en god dag, og det håber jeg virkelig ændrer sig mandag aften. Jeg håber også, at spillere som Sandra Toft og Anne Mette Hansen stepper op.

Sandra Toft under EM kampen mellem Frankrig-Danmark. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sandra Toft under EM kampen mellem Frankrig-Danmark. Foto: Liselotte Sabroe

For jeg tror ikke, vores angrebsspil bliver bedre end det er nu, men forsvarsspillet skal forbedres. Og så skal vi være skarpe, når vi får mulighed for at løbe kontra. Det er den eneste chance vi har for overhovedet at presse russerne - og så handler det også bare om at vise, hvad vi kan.



Vi skal ikke tænke i semifinale-baner. Det kan sagtens være en drøm, men lige nu skal fokus bare være på at slå russerne og så tage den derfra. Vi er ikke der, hvor vi kan spejde efter semifinaler, for vi er bare ikke bedre lige nu som hold. Men det betyder ikke, jeg er skuffet.

I og med Stine Jørgensen ikke har været med, har der ligget et tungt ansvar på Anne Mette Hansen, Mette Tranborg og Kristina Jørgensen, og det har de ikke kunnet løfte.

Det har jeg heller ikke haft forventninger til, at de kunne. De er unge, og de er ikke helt gode nok til at stå med ansvaret alene - i hvert fald ikke endnu. Det betyder ikke, der ikke har været lyspunkter. Det har Kristina Jørgensen været. Hun har drive, god vilje, tager nogle gode valg og har gjort en god figur. Det er også vigtigt at understrege.

Skuffede spillere efter nederlaget til Frankrig. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Skuffede spillere efter nederlaget til Frankrig. Foto: Liselotte Sabroe

Nu er der to kampe tilbage i mellemrunden. Og jeg håber, vi mod Rusland ikke ser nogle opgivende attituder men i stedet spillere, der kæmper til sidste sekund.

For skulle mellemrunden blive endestationen for denne gang, handler det om at slutte med hovedet højt. Noget, vi også sagtens kan.