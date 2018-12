En alvorlig hændelse under en stor slutrunde gav Rikke Hørlykke et dilemma.

I 2002 var der håndboldfeber i Danmark.

Rikke Hørlykke og det danske kvindelandsholdet spillede EM på hjemmebane i totale udsolgte haller og foran millioner af tv-seere hjemme i stuerne. Opmærksomheden var enorm, men Rikke Hørlykke oplevede samtidig, at der skete hændelser uden for håndbolden, der krævede mindst lige så meget - og måske mere - opmærksomhed.

»Det her med at holde fokus og evnen til at være i slutrunden, det er bare en svær ting. Nogle gange kan man blive udfordret ved, at der sker nogle ting udenfor, man bliver nødt til at tage stilling til. Men samtidig er man forpligtet over for holdet,« fortæller Rikke Hørlykke

Rikke Hørlykke og Klavs Bruun Jørgensen blev gift i 2000. Sammen har de to børn. Foto: Bent Midstrup

Før en mellemrundekamp mod Østrig var Rikke Hørlykkes mand, Klavs Bruun Jørgensen, på vej til Aarhus for at se sin kæreste spille. Uheldigvis kørte Klavs Bruun galt på vejen derop, og han måtte indlægges på sygehuset, hvor han i stedet fulgte håndboldkvinder fra fjernsynet. Efter kampen overvejede Rikke Hørlykke at forlade EM-lejren. Hun havde en underlig følelse i kroppen.

»Den der ambivalente følelse af, at man egentlig synes, man skal være et andet sted. Men man har den der instinktive forpligtelse også.«

»Og man har trænet frem mod det her i så lang tid. Så man har også bare en drivkraft, der siger, at man selvfølgelig bare skal blive, og man kan ikke forlade det her hold. For man har ligesom en stor rolle i det. Det er super kompliceret.«

Tilbage i 2002 var Klavs Bruun Jørgensen selv aktiv på banen, hvor han spillede for GOG og landsholdet. Han forstod derfor, hvilken situation og dilemma hans hustru stod i. Det bidrog til, at Rikke Hørlykke tog sit valg.

Rikke Hørlykke var én af profilerne i finalen mod Norge, hvor hun scorede fem kasser. Foto: Palle Hedemann

»Da der så var styr på, at han havde det godt, så valgte jeg faktisk at blive og spille slutrunden færdig. Og vi vandt samtidig EM-guld, så det var en meget god vurdering,« fortæller en smilende Rikke Hørlykke og tilføjer:

»Heldigvis var han også god igen, da jeg kom hjem.«

Klavs Bruun slap med en mindre syning i baghovedet og en skadet bil som følge af uheldet.

Nogle dage senere besejrede håndboldkvinderne Norge i finalen med 25-22, og den tredje danske EM-guldmedalje var en realitet.