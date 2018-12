Rikke Hørlykke tænker tilbage og glædes.

Glædes ved tanken om sine 125 optrædener i de danske røde-hvide farver i nationaldragten.

For i dag, tretten år efter Rikke Hørlykkes landsholdsstop, er det stadig noget, der står stærkt på nethinden.

»Det er noget helt specielt og noget, som jeg absolut ikke vil være foruden,« fortæller Rikke Hørlykke.

Rikke Hørlykkes sidste slutrunde for Danmark blev VM i Rusland 2005. Her ses hun i aktion mod netop russerne i VM-semifinalen. Foto: YURI KOCHETKOV Vis mere Rikke Hørlykkes sidste slutrunde for Danmark blev VM i Rusland 2005. Her ses hun i aktion mod netop russerne i VM-semifinalen. Foto: YURI KOCHETKOV

Samtidig håber hun, at nuværende landsholdsspillere, både håndboldspillere og andre idrætsudøvere der repræsenterer Danmark, husker at nyde tiden, før den er ovre.

»Det er noget, som jeg håber, at rigtig mange husker på: Hvor fed en følelse det er, også når de kommer ud på den anden side.«

Rikke Hørlykke debuterede på landsholdet tilbage i år 2000.

I sine 125 landskampe scorede hun 234 mål og vandt både OL- og EM-guld.