Kvindelige håndboldspillere og fysisk styrke.

To faktorer, der skal harmonere med hinanden. Det er et krav, hvis man vil befinde sig på den øverste hylde i den kvindelige håndboldverden. Det mener den tidligere landsholdsspiller Rikke Hørlykke.

Hun oplever dog, at der i dag ikke bliver prioriteret nok på det fysiske plan. I hvert fald i forhold til, hvad det kræver.

»Det er også derfor, vi desværre ser så mange skader ind imellem. Det med at tage ansvar for sin fysik, er nok dér, vi kan skrue endnu højere op,« lyder fra den nu pensioneret landsholdsprofil.

Rikke Hørlykke under EM i Ungarn i 2004. Foto: Claus Fisker Vis mere Rikke Hørlykke under EM i Ungarn i 2004. Foto: Claus Fisker

Det er da også et faktum, at skader er et højt diskuteret og aktuelt emne i håndboldverdenen.

En lang række profiler, herunder Kim Naidzinavicius, Amanda Kurtovic og senest Cristina Neagu, har måtte udgå med alvorlige skader.

Derfor kommer Rikke Hørlykke også med en bøn for fremtiden:

»Det er vigtigt, at man passer på sig selv. Og at man kan være den bedste udgave af sig selv i rigtig mange år, i stedet for at falde under for skader, som jo vil komme naturligt, når man bliver belastet i det omfang, pigerne gør. Så bliv ved med at investere i fysikken - det kommer jer til gode.«