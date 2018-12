Rikke Hørlykke ved, hvad hun snakker om.

Hun har nemlig spillet mange af dem: De eftertragtede finaler.

Både med det danske landshold, men også på klubplan i eksempelvis FIF, GOG og Slagelse. Men hvordan forbereder man sig på en finale?

Det kan man ikke - i hvert fald ikke på en optimal måde. Det fortæller Rikke Hørlykke i den sidste udgave af 'Rikkes Røvershistorier' - som kommer på EMs store finaledag.

EM Håndbold, finale, Danmark-Norge. 25-27. Danmarks Rikke Hørlykke og Josephine Touray umiddelbart efter nederlaget til Norge i Budapest. Danmark drager dog hjem med sølvet.

»Man kan gøre en masse ting for at skabe de bedste forudsætninger - for at ramme ens maksimale den dag, man skal spille en finale. Men der er absolut ingen garantier,« fortæller hun og tilføjer:

»For der sker bare nogle ting omkring en, man ikke selv er herre over.«

I stedet handler det mere om noget helt andet, mener Rikke Hørlykke.

»Få styr på dit shit inde i hovedet. Sørg for at forberede sig så godt du kan. I forhold til alt det man skal taktisk, alt det man skal fysisk, alle de ting, man skal parkere, som kan fylde.«

Finale i EM-håndbold Danmark Norge. Fra v.: Rikke Hørlykke, Josephine Touray og anfører Mette Vestergaard fejrer sejren over Norge søndag dec. 15, 2002.

»Og så stol på, at de der valg sidder på din rygrad,« lyder det fra Rikke Hørlykke.

I finalesammenhæng prøvede Rikke Hørlykke det meste. Finaler og sejre ved OL, EM, Champions League, danske mesterskaber og Pokalturneringen.

Hun fik aldrig en VM-finale, men var med i to VM-semifinaler i 2001 og 2005.

Søndag spilles der endnu en finale, når Rusland og Frankrig mødes i en duel om EM-guldet.