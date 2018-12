Dagen efter det hårde nederlag til Frankrig har stået på alt andet end håndbold for det danske landshold.

»Vi har sovet lidt længe, spist morgenmad og så bare slappet af. Så tog vi fælles ind til byen og spiste frokost. Så kunne man egentlig bare gøre, hvad man havde lyst til derinde, og så kørte bussen hjem igen til eftermiddags. Så har jeg egentlig bare sovet lidt,« siger Trine Østergaard.



Det har været rart at få tankerne væk efter torsdagens kamp, der efterlod stor skuffelse i den danske lejr.

»Vi har slappet af og været inde i byen sammen og brugt lidt tid på ikke at være i nærheden af håndbold og harpiks. Det er altid rart at få lidt luft. Det har handlet om at komme væk fra hotellet, se noget andet og snakke både om håndbold og kampen i går men også at snakke om og med mennesket bag håndboldspilleren. Om hvordan det går derhjemme, generelt bare livet og om folk har det godt. Man har fået lov at være sig selv,« siger Kathrine Heindahl.

Danmarks Mette Tranborg under EM kampen mellem Frankrig-Danmark i Nantes. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danmarks Mette Tranborg under EM kampen mellem Frankrig-Danmark i Nantes. Foto: Liselotte Sabroe

Det har været tydeligt tiltrængt, kan man høre.

Det betyder ikke, at kampen mod Frankrig ikke skal evalueres. Det skal den uden tvivl. Men det har været godt med noget luftforandring, fortæller Mie Højlund.

For det sidste døgn har ikke været helt let.

»Vi er ærgerlige. Det var vi også i går aftes, da vi gik i seng. Det har været en grå dag bogstavelig talt men også i truppen. Vi har godt kunnet mærke, vi har skullet samle kræfterne lidt og komme over de sidste kampe,« fortæller den 21-årige slutrunde-debutant, der dog understreger, at det har været godt at få luft.

Vi har været gode til at hjælpe hinanden op efter i går. Det var ikke den fedeste kamp, vi var alle rigtig skuffede. Jeg synes, vi er rykket godt sammen i bussen. Nu har man det godt igen i maven Trine Østergaard

Fra træning, fra håndboldhallen og fra kampe.

»Nu har vi efterhånden været på hotellet rigtig mange dage i træk, og man begynder godt at kunne få lidt lejrkuller. Det har været godt for truppen - og i hvert fald for mig - at komme ud og se noget lidt andet og få nogle andre indtryk end ens rodede hotelværelse,« smiler Mie Højlund.

At spillerne har haft en fridag gør også, at de kan se frem mod opgøret mod Rusland med friske øjne.



»Man er påvirket af ens følelser, når man taber sådan en kamp, og det er klart at når man har fået den på afstand, ser man måske lidt mere nøgternt på det. Det er altid sjovere at vinde kampene, og det vil vi kæmpe for. Når det ikke lykkes, er det mentalt hårdt at skulle komme sig over det. Her er man bare tvunget til, at næste kamp er hurtigt efter,« siger Mie Højlund.

Trine Østergaard under pressemøde ved EM i Kvindehåndbold i Nantes, Frankrig. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Trine Østergaard under pressemøde ved EM i Kvindehåndbold i Nantes, Frankrig. Foto: Liselotte Sabroe

Og flere af spillerne understreger også, at på trods af skuffelsen er de så småt kommet sig over den.

»Vi har det rigtig fint. Vi er en rigtig god trup sammen. Vi har været gode til at hjælpe hinanden op efter i går. Det var ikke den fedeste kamp, vi var alle rigtig skuffede. Jeg synes, vi er rykket godt sammen i bussen. Nu har man det godt igen i maven,« siger Trine Østergaard.



Samme opfattelse har Kathrine Heindahl.



»Jeg synes, folk har været gode til at give hinanden et ekstra klem og kigge hinanden lidt i øjnene. Vi har talt en masse sammen. Jeg synes, vi er gode til at muntre hinanden op, og vi bruger tiden fornuftigt. Vi har snakket om alt muligt andet end håndbold for at komme tættere på hinanden,« siger Kathrine Heindahl.