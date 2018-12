Masser af selvtillid.

Det var, hvad det danske landshold havde fået bygget op under de første to kampe ved EM i Nantes. Tirsdag aften led Klavs Bruun Jørgensens mandskab så det første nederlag ved årets slutrunde, da Serbien vandt 25-30 efter en dag, hvor mange ting ikke fungerede for Danmark.

Så hvordan sikrer man sig, at selvtilliden ikke lider et knæk inden det vigtige mellemrunde-opgør mod Frankrig?

»Der tror jeg, folk er så professionelle at sige, vi har tabt før i et mesterskab og rejst os i kampen efter. Lige selvtillidsdelen tror jeg ikke bliver noget problem,« siger Sandra Toft.

MELLEMRUNDE GRUPPE 1

Og skulle der være en spiller eller to, der er lidt ramt ovenpå nederlaget til Serbien, kan det løses.

»Så har vi heldigvis en dag i morgen hvor, hvis der er nogen, der er lidt 'shaky', så kan vi tale om det,« siger den rutinerede målvogter.

Også Fie Woller understreger, at det ikke er en kamp, der får lov til at sætte sig i danskerne.

»Det er jeg slet ikke nervøs for med det her hold. Vi fungerer super godt sammen, og vi er gode til at hive hinanden op. Der er ikke andet for end at komme op på hesten igen,« siger Fie Woller.