En stor fordel. Og den skal udnyttes.

Det er meldingen fra den danske EM-lejr, efter de tidligere fredag fik en lille tidlig adventsgave. For mandag aften møder de Rusland, der har fået rykket deres kamp i weekenden.

Det betyder, at russerne går på banen mod Danmark under 24 timer efter, de forlod den sidst.

»Det er helt sikkert en fordel for os. Russerne skal spille to dage i træk, og det er hårdt. Man plejer at skulle bruge en dag på at restituere, komme sig over kampen og ikke mindst taktisk skal man forberede sig på næste kamp. Der får de pludselig meget kortere tid end vi har til at sætte os op mod dem,« siger Mie Højlund.

Danmarks Mie Højlund understreger, at fysikken skal i spil mod Rusland. Foto: Liselotte Sabroe

Det er demonstrationer og protester i Nantes, der har tvunget EHF til at flytte opgøret mellem Rusland og Serbien, der ellers skulle spilles lørdag aften.

Derfor bliver det formentlig nogle trætte russiske ben, der går på banen mandag. Og Katrine Heindahl trækker da også på smilebåndet, da hun fortæller, at hun håber, russerne bruger meget energi mod den serbiske modstander.



»Jeg håber, de får en rigtig hård kamp søndag, så det tærer lidt på kræfterne. Vi er nødt til at forberede os, som var det en hvilken som helst anden kamp, og på at russerne kommer med alt, hvad de har. De vil også gerne sikre sig en semifinaleplads. Men vi kan håbe, det bliver hårdt for dem både søndag og mandag. Det er i hvert fald rigtig hårdt at spille to dage i streg,« siger Kathrine Heindahl med et lille smil.

Der er ikke nogen tvivl om, at det er noget der luner en smule for landsholdsspillerne efter nederlaget til Frankrig. Og det er da også om at tage imod den fordel med kyshånd.

Danmarks Trine Østergaard, Mette Tranborg, Line Haugsted og Mie Højlund efter EM kampen mellem Frankrig-Danmark i Nantes, torsdag den 6 december 2018. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2018) Foto: Liselotte Sabroe



»Vi snakkede om, at havde det været os, der havde fået den melding, var man måske blevet chokeret over, at man skulle spille to dage i træk. Så havde man nok ikke været så positiv,« siger Trine Østergaard og fortsætter:

»For os er det om at klø på fra start og vise, vi har det overskud i kroppen og i hovedet for den sags skyld. Tre hviledage er trods alt bedre end ingen,« siger Trine Østergaard med henvisning til at Danmark hverken har en kamp fredag, lørdag eller søndag.

Og i kampen om de eftertragtede semifinalepladser skal det udnyttes, at Klavs Bruun Jørgensens mandskab kan bruge deres friske ben som et slagkraftigt våben.



»Det er en stor fordel for os. Man håber virkelig, vi kan udnytte det bedst muligt. Vi skal bare forberede os, som vi gør til alle andre kampe og være mega skarpe og give den fuld gas,« siger Trine Østergaard.

Og Mie Højlund er enig med sine holdkammerater, selvom hun da godt kunne have været protester og demonstrationer foruden.

»Jeg synes selvfølgelig, det er ærgerligt for turneringen, at sådan noget påstyr skal gå ind og rykke på kampene. Men lige i denne her forbindelse var vi meget tilfredse med, det giver os en fordel,« smiler Mie Højlund.