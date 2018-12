Smilet er stort, og humøret fejler ikke noget. Kristina Jørgensen er forud for kampen mod Polen helt klar.

»Jeg er selvfølgelig glad for, vi fik to point (mod Sverige, red.) og at jeg er en del af et hold, der leverede sådan en fed præstation. Cadeau til alle spillerne og hvordan de kæmper og giver den gas,« siger Kristina Jørgensen.

»Selvfølgelig er det ærgerligt, det lige gik, som det gjorde de første fem minutter for mig. Så er det bare mega fedt, det går så godt for de andre, og vi vinder,« siger Kristina Jørgensen med et stort smil.



Et smil, der ikke var der fredag. Her fik Kristina Jørgensen to udvisninger på fem minutter og måtte se resten af kampen fra bænken.

Efter at være blevet sendt derud anden gang, var hun tydeligt berørt.

Den 20-årige landsholdsspiller sad med hovedet helt begravet i hænderne. Og nu sætter hun ord på sin reaktion.



»Jeg ærgrede mig. Jeg har glædet mig til det her i flere måneder. Siden indkaldelsen kom, og man har gået og ventet på det,« siger Kristina Jørgensen.

Hun startede inde i stedet for Stine Jørgensen, og efter kampen sagde Danmarks landstræner Klavs Bruun Jørgensen, at der op til slutrunden var blevet lagt et stort pres på Kristina Jørgensen.

Et pres, hun dog ikke selv mærker.

»Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg tager det stille og roligt. Jeg ved, jeg kan bidrage til holdet med det, jeg nu kan. Det vil jeg prøve at gøre så godt, jeg kan. Jeg ved, jeg har tillid fra trænerne, og de andre spillere til at tro på tingene. Jeg synes ikke, der er så meget pres. Jeg skal bare gøre, hvad jeg kan,« siger Kristina Jørgensen.

Det var måske mere nerver, der var med til at sende hende i den lidt uheldige situation i en periode, hvor holdet også spillede usikkert.



»Sådan er sporten. Man går og glæder sig i mega lang tid. Når der så kommer så stor en kamp, kommer der nerver på. Det ville være underligt, hvis man ikke havde det. Det er nogle nerver, man har, men det går også over. Jeg bruger det til at kæmpe så meget, jeg kan,« siger Kristina Jørgensen, der ikke er bange for, den ærgerlige start sætter sig i hende.

Danmarks kampe ved EM Gruppe A



30/11: Danmark - Sverige

2/12: Polen - Danmark

4/12: Danmark - Serbien Mellemrunden efter gruppespillet starter d. 6. december...

Hun er rolig, afklaret og i godt humør. Præcis ligesom resten af den danske trup forud for kampen mod Polen.

Stemningen er god i Nantes' Hall XXL, hvor de rød-hvide træner lørdag eftermiddag. Og netop holdkammeraterne har været en god støtte, fortæller Kristina Jørgensen.

Da den anden udvisning faldt, var flere hurtigt henne ved hende med opmutrende ord. Og det er et generelt kendetegn for gruppen.



»Alle pigerne har været rigtig søde. Det er virkelig et godt hold at komme ind på. Nu har jeg ikke været her så lang tid. Jeg har været med et år nu. Alle er rigtig dygtige og søde til at komme hen og hjælpe. Det er virkelig et sammenhold. Alle kan med alle. Det er et fedt hold at være på. Der er bare god stemning,« siger Kristina Jørgensen.

Og det er ikke kun holdkammeraterne, hun har talt med efter sin uheldige start. Den er også lige blevet vendt kort med Klavs Bruun Jørgensen.



»Han siger bare, han stadig har tillid til mig, og at det ikke betyder noget, jeg fik en ærgerlig start,« siger Kristina Jørgensen.

Hun er mere end klar til opgøret mod Polen søndag eftermiddag.

»Det bliver en tempofyldt kamp. De har nogle rigtig dygtige spillere og et godt forsvar. Vi skal blive ved at holde tempo hele kampen. Jeg tror, det bliver en fed kamp, og vi vil igen ind og kæmpe alt hvad vi kan,« fastslår landsholdsspilleren.