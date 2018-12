Hun er lige nu i Nantes til sin første slutrunde med landsholdet.

Det 21-årige stortalent Mie Højlund rejste tirsdag sammen med resten af truppen til Frankrig med kurs mod EM.

B.T. Sport har derfor bedt hende komme med nogle sjove facts, du måske ikke lige kendte til.

For er der for eksempel allerede nogle særlige ritualer? Det løfter Mie Højlund sløret for her.

1. »Jeg har altid den samme parfume på før kamp, som jeg har fået af min lillebror. Det er en D&G-parfume fra for lang tid tilbage. Det er en lykkeparfume.«



2. »Jeg er meget hidsig i trafikken nogle gange. Det ved folk nok ikke, men det gør folk tæt på mig. Jeg råber inde i bilen for mig selv.«



3. »Jeg løber altid til højre for målet, når vi varmer op. Det er bare en ting. Så føler jeg, det går bedre i kampen.«

Mie Højlund og resten af det danske landshold er i første omgang i pulje A, hvor Sverige, Polen og Serbien er modstanderne.

Du kan følge alle kampene LIVE på bt.dk.

Her bringer vi også hver dag en unik historie fra Rikke Hørlykkes håndboldliv i serien 'Rikkes Røverhistorier'.