Skuffelsen sidder der stadig i de danske spillere dagen derpå. Det er tydeligt.

»Det har været hårdt at komme over de sidste par kampe. Vi er virkelig frustrerede og skuffede og føler, vi har mere at byde ind med, end det vi viser. Det er frustrerende, man ikke kan gennemføre det i kampene,« siger Mie Højlund.

For mange tekniske fejl krydret med stærkt russisk spil betød, at Danmark mandag aften tabte 21-32 og missede semifinalen.

Det betyder dog ikke, at der ikke er noget at spille for mod Montenegro. For Danmark kan stadig nå at blive nummer tre i mellemrunde-puljen.

En plads, der giver en billet til kampen om at blive nummer 5 eller 6.

Det kræver, at Serbien ikke vinder over Frankrig, samtidig med at Sverige heller ikke vinder over Rusland - og så skal Danmark også selv vinde. Netop at få vendt billedet og slutte godt af, vil give meget for holdet.

»Det betyder enormt meget. Hvis vi går herfra og ikke slutter med en sejr over Montenegro, har det bare været en skuffende indsats fra vores side. Det bliver en dårlig følelse at slutte af på denne her måde. Hvorimod hvis vi går ind og fyrer en god kamp af og forhåbentlig vinder, er det lidt nemmere at kunne tage hjem. Det ville give et enormt boost, og det tror jeg også, vi har brug for lige nu,« siger Mie Højlund.

Hun er til slutrunde for første gang. Og hun er ikke i tvivl om, hvad det vil betyde for hende personligt, hvis Montenegro bliver besejret.

Danmarks Kathrine Heindahl efter EM kampen mellem Danmark-Rusland i Nantes, mandag den 10 december 2018.

»Det vil betyde alt. Hvis vi slutter nu, vil jeg have et rigtig skidt billede af denne her slutrunde, og det ville være en hård slutrunde at have været til. Men hvis vi forhåbentlig kan slutte lidt bedre af, ændrer det billedet en lille smule, og det håber jeg, vi kan gøre,« siger Mie Højlund, der også tilføjer, at holdet skal rejse sig. Med det samme.

Alle spillere har indtil nu også understreget, at stemningen har været god.

Så hvordan sørger man for at holde gejsten oppe, når man skal ind til en ny kamp med tre hårde nederlag i bagagen?



»Vi har taget en snak sammen. Den begyndte allerede for et par dage siden. Vi snakkede om, at vi bliver nødt til at stille lidt højere krav til hinanden. Når vi er på banen, skal vi tro mere på hinanden og give hinanden mere gejst. Jeg tror, vi har brug for, vi lige bliver banket lidt i hovederne, så vi vågner lidt. Og så håber jeg, vi præsterer bedre,« siger slutrunde-debutanten.

Det danske landshold inden træningen den 11. december.

Det er ikke fordi, hun mener, at spillerne er gået på banen med en lad attitude. Det handler mere om, at der gemmer sig mere i holdet.



»Jeg mener bare, jeg føler, at alle spillere på banen har mere at byde ind med, end det de har vist. Der tror jeg bare, vi har brug for et ekstra skub for at få vist det. Det er et wake-up call at have prøvet at stå i de her kampe og med den følelse, man står med efter sådan et nederlag. Det er en følelse, man for alt i verden ikke vil have igen. Så det håber jeg bare er motivationsfaktor nok til at gå ind og smadre Montenegro,,« siger hun med et grin.

Skulle det blive til en dansk sejr, byder de næste mange timer på ventetid, da Danmark spiller onsdagens første kamp. Dermed kan danskernes skæbne først være afgjort sent om aftenen.

»Det tør jeg næsten ikke engang tænke på. Det bliver nervepirrende. Fjernsynet kommer nok til at være tændt, men jeg ved ikke, hvor meget vi får set,« smiler Mie Højlund.