Skal man bruge en opskrift på, hvordan man rejser sig med succes efter en hård dag, skrev Kristina Jørgensen den mod Polen.

»Det vidste vi alle sammen, hun havde i sig. Hun er super dygtig. Det er derfor, hun er med,« siger Anne Mette Hansen.

For Kristina Jørgensen stjal i den grad store dele af opmærksomheden i sejren over polakkerne. På den positive måde vel at mærke. Fem mål, fire assist og god i forsvaret var, hvad hun stod noteret for efter opgøret. En præstation, der også kastede en hyldest som 'kampens spiller' af sig. Dét i sig selv var flot, og præstationen kom efter en ærgerlig start mod Sverige, hvor to udvisninger de første fem minutter kostede Kristina Jørgensen resten af kampen på bænken.

Det stærke og hurtige comeback høstede hun derfor også store roser for.

Kristina Jørgensen (tv.) og Nadia Offendal under EM-holdets træning i Nantes. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kristina Jørgensen (tv.) og Nadia Offendal under EM-holdets træning i Nantes. Foto: Liselotte Sabroe

»Hun gør det super godt. Jeg er meget imponeret over, hvad hun går ind og leverer, med den alder hun har. Det er rigtig stor klasse,« siger Kathrine Heindahl om sin blot 20-årige holdkammerat og fortsætter:

»Jeg ved ikke, om jeg synes, det var en ærgerlig start (Kristina Jørgensen fik mod Sverige, red.). To-minutters hænger lidt tyndt hernede, så det viser bare format, og at vi i truppen tror rigtig meget på hinanden. Så hun har ikke været i tvivl om, vi alle bakker hende op, og det går hun også ind og viser,« siger Kathrine Heindahl.

»Hun var lidt trist efter første kamp. Så er det bare stort at gå ind og brage igennem. Hun skyder så hårdt, når hun kommer i fart, og det skal hun bare blive ved med,« siger landsholdets målmand Sandra Toft, der selv stod en flot kamp mod polakkerne.

Kristina Jørgensen spillede med overblik og overskud mod Polen. Foto: LOIC VENANCE Vis mere Kristina Jørgensen spillede med overblik og overskud mod Polen. Foto: LOIC VENANCE

Og det siger en del om Kristina Jørgensen som person, at hun ikke skulle bruge mere tid på at rejse sig.



»Hun er jo mentalt stærkt. Hun får også tilliden fra Klavs og udnytter den til fulde de sidste par dage,« siger Sandra Toft.

Hos B.T. blev Kristina Jørgensen da også belønnet med en god karakter med ordene 'hendes bedste landskamp nogensinde'.

Adspurgt, om det var det, lyder svaret fra landstræner Klavs Bruun Jørgensen:

»Jeg synes, hun har spillet mange gode kampe. Men man kan sige, vigtigheden af denne her og indledningen til den kamp, gør det jo rigtig imponerende,« siger landstræneren, der da også allerede har lovet, at Kristina Jørgensen starter inde mod Serbien tirsdag aften.

Den kamp kan du selvfølgelig følge live på bt.dk.