Hun vidste det godt selv. Sandra Toft, en af landsholdets store profiler, havde - igen - store udfordringer.



»Vi laver nogle fejl, så løber de kontra, og vi har igen ikke nok redninger,« sagde en tydeligt skuffet dansk målmand efter mandagens store nederlag til Rusland.

Hun reddede et straffekast mod Sverige efter en ellers sløj præstation, stod godt mod Polen, og ellers har det haltet med at redde boldene, når de er kommet flyvende.

Netop redningerne - eller manglen på samme - var også et tema efter opgøret mod Frankrig, hvor hverken Sandra Toft eller Althea Reinhardt stod en god kamp.

Danmarks Althea Reinhardt og Sandra Toft under kampen mod Rusland. Begge havde det svært. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danmarks Althea Reinhardt og Sandra Toft under kampen mod Rusland. Begge havde det svært. Foto: Liselotte Sabroe

Et billede, der tegnede sig igen mod de stærke russere, og efter kampen havde målmanden svært ved at sætte ord på, hvor russerne fik lov til at gøre mest ondt på Danmark.

»Det ved jeg ikke. Men svært, det har vi det,« sagde Sandra Toft med en stemmeføring, der ikke efterlod nogen tvivl. Hun ærgrede sig i høj grad, og hun havde svært ved at sætte ord på, den følelse hun nu står tilbage med.

»Den er lidt tom lige nu. Og sådan lidt uforstående over for, hvorfor denne her slutrunde skulle være sådan,« siger Sandra Toft.

Heller ikke forsvaret var uden problemer, og det smitter også af, erkendte målmanden.

Danmarks Sandra Toft under EM kampen mellem Danmark-Rusland i Nantes, mandag den 10 december 2018.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danmarks Sandra Toft under EM kampen mellem Danmark-Rusland i Nantes, mandag den 10 december 2018.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Det hænger lidt sammen. Hvis vi tager nogle af skuddene, tager det også trykket af dem og omvendt. Jeg ved det ikke,« Sandra Toft.

I har de sidste dage snakket om, at der var god stemning i truppen. Har i alligevel været ramt på selvtilliden?

»Jeg kan jo kun snakke for mig selv, og der har jeg ikke været ramt på selvtilliden. Jeg går ind til hver kamp og troede, at nu blev det en god kamp,« siger Sandra Toft. Danmark gjorde det svært for sig selv, og det gjorde, hun også stod og blev frustreret nede i målet.

»Ja, det gør man. Selvfølgelig. Vi får en svær start på anden halvleg, der gør, det lige pludselig bliver umuligt,« siger Sandra Toft.

Danmarks Sandra Toft under EM kampen mellem Danmark-Rusland i Nantes, mandag den 10 december 2018. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danmarks Sandra Toft under EM kampen mellem Danmark-Rusland i Nantes, mandag den 10 december 2018. Foto: Liselotte Sabroe

Men handler det bare om, at Danmark lige nu bare er et stykke fra verdenstoppen?

»Det er svært at sige. Resultaterne siger det jo, men det betyder ikke, selve holdet er. Det har bare ikke fungeret i år,« siger Sandra Toft, der havde svært ved at sige, om de seneste kampes resultater skyldes, at holdet laver flere fejl end normalt.

»Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke lige tal på. Men jeg ved i hvert fald, at jeg gør,« siger Sandra Toft.

Og adspurgt om nogle ord på kampen som helhed lød det kort og kontant:

»Det var ikke for godt.«