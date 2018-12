Hun er en af de helt store profiler på det danske håndboldlandshold. Men 29-årige Sandra Toft har haft det svært i flere kampe ved årets EM, og mod Rusland ramte hun heller ikke niveauet.

»Det betyder selvfølgelig sindssygt meget. De skal ikke hænges op på, at det var deres skyld. Sådan er det ikke. Vi falder som et hold. Slut, færdig.«

Sådan lød det fra landstræner Klavs Bruun Jørgensen, da han efter afklapsningen mod Rusland skulle forklare, hvad det betød, at hverken Sandra Toft eller Althea Reinhardt ramte niveauet.

»Når det så er sagt, er det klart, at for eksempel mod Serbien, hvor de går fra spidse vinkler på fløjene, hvor vi er vant til, at Sandra eller Althea har redninger, så gør det ekstra ondt,« siger Klavs Bruun Jørgensen og tilføjer, at det også handler om, at Danmark laver for mange tekniske fejl på vigtige tidspunkter.

Danmarks Althea Reinhardt og Sandra Toft under EM kampen mellem Danmark-Rusland i Nantes, mandag den 10 december 2018.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danmarks Althea Reinhardt og Sandra Toft under EM kampen mellem Danmark-Rusland i Nantes, mandag den 10 december 2018.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Det hele hører sammen, og når der så heller ikke er mange redninger, rammer det hårdt.

»Så bliver det bare en ekstra sten i rygsækken,« siger Klavs Bruun Jørgensen om målmændenes manglende redninger, som Sandra Toft også selv kommenterede efter nederlaget mandag aften.

For det handler om det samlede billede, siger Klavs Bruun Jørgensen, når det kommer til, hvorfor Danmark tabte med så store cifre til Rusland. 21-32 lød nederlaget på. Uden de tekniske fejl og med flere mål, var nederlaget nok blevet markant smallere, og det havde givet en anden fornemmelse, vurderer landstræneren. Og når redningerne så heller ikke kommer fra målmændene, ender det med en ærgerlig fornemmelse.

»Så ender vi jo der. Det forplanter sig, og tager vi fire mål fra dem, er det bare et ekstra plus på den konto. Så havde vi ikke haft en fornemmelse af, at det var så slemt. Jeg ved også, hvordan mekanismerne er. Nogle kan jo forblænde sig til at sige, at Rusland dækker fremragende op. Jeg udfordrer det lidt og siger ’er du sikker på det’? Er du sikker på, det ikke bare var fordi, målmanden havde nogle redninger, at vi sidder med en fornemmelse af, at de dækkede godt op?« siger Klavs Bruun Jørgensen og fortsætter:

Danmarks Sandra Toft og Kristina Jørgensen efter EM kampen mellem Danmark-Rusland i Nantes, mandag den 10 december 2018.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danmarks Sandra Toft og Kristina Jørgensen efter EM kampen mellem Danmark-Rusland i Nantes, mandag den 10 december 2018.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Det er sindssygt svært. Jeg er sindssygt ked af, det er så mange af tingene, som vi ikke lykkes med. Det er for mange tekniske fejl, for mange brændte skud og mangel på redninger. Det er tre afsindigt vigtige faktorer i en håndboldkamp,« slutter landstræneren.

Efter nederlaget til Rusland er det dog ikke helt slut for Danmark ved EM endnu.

Onsdag venter den sidste kamp i mellemrunden mod Montenegro.

Vinder Danmark kampen, kan landsholdet - afhængig af de øvrige resultater i puljen - sikre sig puljens tredjeplads, og det betyder, at Klavs Bruun Jørgensens mandskab vil skulle spille kamp om 5. og 6. pladsen.