Hun er en af de spillere, der er blevet talt mest om op til og under årets EM.

For 28-årige Stine Jørgensen er en af de vigtigste profiler på det danske landshold.

Søndag sad hun dog over mod Polen, og nu sætter Klavs Bruun Jørgensen flere ord på, hvorfor han skiftede ud i truppen.

»Vi har en plan, vi prøver at følge. Den holder vi os selvfølgelig til, for divergerer vi fra den, skal vi stå og høre på, at I (pressen, red.) synes, det er mærkeligt,« siger landstræneren med et smil efter Danmarks anden puljesejr, på 28-21 over Polen.

Stine Bodholt og Stine Jørgensen under kvindelandsholdets træning i Nantes, Frankrig torsdag den 29 november 2018. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Stine Bodholt og Stine Jørgensen under kvindelandsholdets træning i Nantes, Frankrig torsdag den 29 november 2018. Foto: Liselotte Sabroe

En sejr, der altså kom i hus uden Stine Jørgensen på banen.

»Det har hele tiden omkring denne her kamp været i hvert fald en overvejelse, at vi skulle holde hende ude, fordi hun spillede så meget, som hun gjorde mod svenskerne. Hvis nu hun kun havde spillet 10 minutter, så havde hun måske nok spillet i dag,« siger Klavs Bruun Jørgensen og fortsætter:

»Nu spillede hun så meget og brugte så meget energi mod svenskerne, og så var vi rimelig klar over, at det kom hun nok måske til at betale for. Det ved vi jo ikke,« siger Klavs Bruun Jørgensen om sin anfører.

For Stine Jørgensen blev skadet blot halvanden måned før EM og måtte opereres i knæet. Derfor er de nødt til at passe godt på hende i landsholdslejren.

Stine Jørgensen var en del i aktion fredag mod Sverige. Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT Vis mere Stine Jørgensen var en del i aktion fredag mod Sverige. Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT

»Det er det, der er ved denne her ‘skade’. Eller mere det, at hun er blevet opereret, for hun er jo ikke som sådan skadet mere. Vi ved ikke, hvordan tingene arter sig, for det er en uvant situation. Vi bliver nødt til at være ekstra påpasselige, og jeg kommer ikke til at tage chancer i forhold til Stine. Uagtet at vi kunne stå i en semifinale lige pludselig og gerne vil have hende med, for hun skal altså spille rigtig mange år endnu på det her landshold. Det vigtigste er, vi får hende fint igennem denne her turnering,« siger Klavs Bruun Jørgensen.

Han kunne fra trænerbænken se en spiller som Kristina Jørgensen spille en brandkamp, og mod Sverige var det Mie Højlund, der gjorde sig stærkt bemærket.

Og at flere af de unge spillere stepper op, betyder en del, forklarer landstræneren.

»Det er super vigtigt også får hele holdet. Det giver forhåbentlig også, når vi får Stine med igen, en ro i forhold til, hun ikke behøver tage hele lortet på ryggen. Så ved hun, der er andre, der også kan,« siger Klavs Bruun Jørgensen.

Danmarks sidste gruppekamp er tirsdag mod Serbien. Danmark er sikker på en plads i mellemrunden.