Viborg HK’s Line Haugsted er blevet indkaldt til EM-truppen.

Det meddeler DHF søndag aften i en pressemeddelelse.

Line Haugsted kommer til at indgå på lige fod med de øvrige spillere i den danske EM-trup.

I alt har Klavs Bruun Jørgensen nu 18 spillere i sin trup. Han har dog allerede brugt en af de to udskiftninger, han har til rådighed.

EM-truppen Målvogtere

Sandra Toft

Althea Reinhardt Stregspillere

Stine Bodholt

Kathrine Heindahl

Sarah Iversen Fløjspillere

Trine Østergaard

Mathilde Hylleberg

Lærke Nolsøe

Fie Woller Bagspillere

Anne Mette Hansen

Line Haugsted

Stine Jørgensen

Kristina Jørgensen

Mie Højlund

Nadia Offendal

Lotte Grigel

Mette Tranborg

Anne Cecilie la Cour

Det betyder, at der blot er én udskiftning tilbage inden sidste puljekamp mod Serbien.

Inden Polen-kampen, som Danmark vandt, blev Mathilde Hylleberg skiftet ind i truppen.

Ud gik Stine Jørgensen, der ifølge den danske landsholdsstab skulle spares lidt efter at have spillet meget mod Sverige. Med den ene udskiftning der er tilbage, kan både Line Haugsted og Stine Jørgensen komme i spil.

Hvad der er årsagen til, at Klavs Bruun Jørgensen har valgt at indkalde endnu en spiller, oplyser DHF ikke.

Line Haugsted er klar til EM for Danmark. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Line Haugsted er klar til EM for Danmark. Foto: Liselotte Sabroe

Line Haugsted blev ikke udtaget i første omgang til EM, da hun stadig befandt sig i en genoptræningsfase ovenpå en skade.

Hendes klub, Viborg HK, vurderede derfor, at Haugsted ikke var tilstrækkeligt klar til at spille en hel slutrunde.

Nu har piben dog fået en anden lyd, og det må formodes, at Haugsted er kommet sig tilstrækkeligt nok. I hvert fald nok til, at hun nu bliver en del af truppen. Om tilføjelsen af Line Haugsted skyldes skader eller at en spiller skal sendes hjem, står indtil videre i det uvisse.

Line Haugsted har spillet 32 landskampe og scoret 45 mål for Danmark.