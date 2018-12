Kvindelandsholdets anfører Stine Jørgensen er efter et par kampes pause tilbage i den danske EM-trup.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen har torsdag besluttet at bytte ud på holdet, hvor bagspilleren fra Odense erstatter klubkammeraten Nadia Offendal.

Danmark møder torsdag klokken 18 de franske værter i holdets fjerde kamp ved slutrunden.

Danskerne vandt de to første kampe mod Sverige og Polen, inden holdet løb ind i et nederlag til Serbien.

Klavs Bruun har i alt taget 18 spillere med til Frankrig, men han må blot have 16 spillere i truppen. Landstræneren har dog undervejs mulighed for at lave flere udskiftninger på holdet.

/ritzau/