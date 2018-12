Klavs Bruun Jørgensen har opskriften på succes mod de polske tropper klar.

»Vi skal gribe det an som enhver anden kamp - også som mod Sverige. Vi skal stadig dække benhårdt op mod nogle store og tunge polske spillere,« siger Klavs Bruun Jørgensen.

Og det er i begge ender af banen, de danske landsholdsstjerner kommer på hårdt arbejde.

»Så skal vi have rigtig godt gang i farten i vores angreb, for det er et tungt forsvar at arbejde med, med et par dygtige målmænd,« siger landstræneren, der understreger, at han har stor respekt for polakkerne.

Der var god stemning i den danske lejr efter sejren over Sverige. Her Kristina Jørgensen (tv.) og Nadia Offendal under lørdagens træning. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Der var god stemning i den danske lejr efter sejren over Sverige. Her Kristina Jørgensen (tv.) og Nadia Offendal under lørdagens træning. Foto: Liselotte Sabroe

Lørdag trænede det danske landshold i kamparenaen i Nantes. Dagen efter det lykkedes at slå Sverige i sidste sekund. En kamp, som Klavs Bruun Jørgensen efterfølgende har set igennem, og han mener, at Danmark kunne have vundet med mere end det ene mål, der var tilfældet.

»Det er måske en lidt farvet holdning, men de har flere mål på lidt løse chancer, men det er ikke noget, de tilspiller sig helt vildt. De skal tilslide sig det. Mange af de chancer vi skaber er gennemarbejdede og med godt opspil,« siger Klavs Bruun Jørgensen og fortsætter:

»På en bedre dag tror jeg også, vi havde slået svenskerne større end det her. Men sådan er håndbold. Sådan spiller klaveret ikke. Jeg er bare godt tilfreds med, vi fik de to point,« siger landstræneren.

I spillertruppen ved de også, at der venter en hård fysisk kamp.

Anne Mette Hansen (tv.) og resten af landsholdet slog Sverige, og nu venter Polen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Anne Mette Hansen (tv.) og resten af landsholdet slog Sverige, og nu venter Polen. Foto: Liselotte Sabroe

»Vi skal forvente en rigtig hård kamp. Det er nogle store piger. De har god fysik. Vi skal bare give den gas og spille hundrede procent. Vi har lidt revanche til gode. Det er altid godt. Det bliver en svær kamp, og vi skal have masser af fysik, ellers kommer vi ikke til at slå dem,« understreger Anne Mette Hansen.

Også Kristina Jørgensen er klar over, at der skal kæmpes igennem for fuld skrue.

»Vi skal også spille fysisk ligesom dem. Vi har også en masse fysiske spillere, det kommer vi til at se,« siger Kristina Jørgensen, der, på trods af en lidt ærgerlig start på slutrunden, glæder sig til næste duel.

»De har nogle rigtig dygtige spillere og et godt forsvar. Vi skal blive ved at holde tempo hele kampen. Jeg tror, det bliver en fed kamp, og vi vil igen ind og kæmpe, alt hvad vi kan,« siger hun.

Kampen mod Polen spilles klokken 15.00 søndag og kan følges live på B.T. Sport.