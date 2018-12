Klavs Bruun Jørgensen nævnte det selv. Han kunne godt have brugt Stine Jørgensen mod Serbien.

»Hun kan jo give noget ro og nogle af de indspil til Heindahl, som hun kender godt hjemme fra klubben, er hun jo god til. Skud også. Noget af den rutine Stine har, kunne vi selvfølgelig godt have brugt,« sagde landstræneren efter nederlaget.

For Danmark havde det svært mod serberne, og i perioder så det usikkert ud. Og selvom Klavs Bruun Jørgensen måske gerne havde set Stine Jørgensen give noget stabilitet, så var det ikke muligt.

For mandag var hun ikke blandt de 16, han udtog til sin trup. Det var hun i øvrigt heller ikke mod Polen, og i mellemtiden kaldte han Line Haugsted ind.

Stine Jørgensen under EM-holdets træning i Nantes, Frankrig, lørdag den 1 december 2018. . (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Stine Jørgensen under EM-holdets træning i Nantes, Frankrig, lørdag den 1 december 2018. . (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Så hvad er egentlig planen med Stine Jørgensen, der op til EM døjede med en knæskade?

»Temaet er, at vi ikke ved præcist, hvordan knæet reagerer, når hun spiller. Det er en fremskyndet proces i forhold til sådan en normal skade. Tankerne bag var, at hvis vi lod hende spille i dag, kunne vi ikke være sikre på, hun var klar til den næste kamp. Så kunne det godt være, vi blev nødt til at give hende endnu flere dage,« siger Klavs Bruun Jørgensen om sin anfører.

For knap to måneder siden blev hun opereret i knæet, og hun vandt kampen mod tiden og kom med til Nantes.

Efter at have spillet en stor del af kampen mod Sverige, trænede hun ikke med lørdag og mandag, ligesom hun heller ikke var med i kampene mod Polen og Serbien.

Danmarks Kathrine Heindahl, Kristina Jørgensen, Anne Mette Hansen , Mette Tranborg og Mie Højlund efter kampen mellem Danmark-Serbien i Nantes, tirsdag den 4 december 2018.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danmarks Kathrine Heindahl, Kristina Jørgensen, Anne Mette Hansen , Mette Tranborg og Mie Højlund efter kampen mellem Danmark-Serbien i Nantes, tirsdag den 4 december 2018.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Men Klavs Bruun Jørgensen fortæller, at der er en mening med, at Stine Jørgensen er blevet sparet så meget.

»Det gode - selvom jeg selvfølgelig godt kunne have brugt hende (mod Serbien, red.) - er, at så har hun fået endnu flere dage i forhold til den tid, man ellers skal bruge for at komme over sådan en skade. Sandsynligheden for at hun forhåbentlig - og det ved jeg ikke endnu - men forhåbentlig kan spille mere i de næste tre kampe, er større,« forklarer landstræneren.

Han ville ikke afsløre, om vi kommer til at se Stine Jørgensen på banen mod Frankrig torsdag.

»Det må vi se,« siger landstræneren med et kryptisk smil.