Syv mod seks.

Klavs Bruun Jørgensen tog et vanvittigt, men herligt træk i åbningskampen ved EM.

Han valgte at spille det sidste, afgørende angreb 7 mod 6. Svenskerne havde altså frit mål, hvis det kiksede. Det gav dog bonus, og Trine Østergaard gjorde det til 30-29 fra fløjen af. Det var da også en tydelig tilfreds Klavs Bruun efter opgøret.

»Nogle gange må man satse lidt. Og det kræver selvfølgelig lidt ekstra mod, når det sker. Det var helt vildt!,« fortalte Klavs Bruun umiddelbart efter kampen til TV 2.

Sandra Toft piller det afgørende straffekast. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sandra Toft piller det afgørende straffekast. Foto: Liselotte Sabroe

Det var ellers lige ved at gå galt.

Trine Østergaard scorede som sagt, men det var også selsamme Østergaard, der skulle løbe ud og bytte med Althea Reinhardt. Det kunne hun ikke med det samme, da hun lå i feltet efter scoringen, og samtidig var der ingen, der løb ud og skiftede med den danske målvogter.

Anne Mette Hansen var derfor tvunget til at træde ind i feltet for at forhindre en svensk scoring på tomt mål. Det gav et svensk straffe.

Men heldigvis klarede Sandra Toft skærene og snuppede straffekastet fra Nathalie Hagman, hvilket sikrede en forrygende dansk EM-åbning.