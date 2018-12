Stine Jørgensen sidder over mod Polen. Men det kan potentielt give Danmark en udfordring inden sidste puljekamp.

At Mathilde Hylleberg er skiftet ind i stedet for anføreren betyder, at Danmark kun har én udskiftning tilbage i puljen. Den kan selvfølgelig bruges inden kampen mod Serbien, hvilket giver mulighed for at Stine Jørgensen kan komme med igen.

Men hvad hvis det uheldige skulle ske, at Danmark får en målmand skadet under søndagens kamp eller mandagens træning?

Det ville betyde, at Klavs Bruun Jørgensen vil skulle vælge, om han vil hente en ny målmand til sin trup og dermed undvære sin anfører - igen - i en potentielt vigtig og afgørende kamp mod Serbien.

Stine Jørgensen (th.) spillede mod Sverige og er ikke med mod Polen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Stine Jørgensen (th.) spillede mod Sverige og er ikke med mod Polen. Foto: Liselotte Sabroe

Det er dog ikke noget, der har fyldt meget i landsholdslejren og adspurgt hvilke tanker, de har gjort sig, er svaret klart.

»Intet overhovedet. Nothing what so ever. Den plan må vi jo så tage, når det er. Vi kan jo ikke forberede os på, hvad der muligvis kommer til at ske. Vi er nødt til at reagere i nuet, og alle kampe er vigtige kampe,« siger det danske landsholds assistenttræner Lars Jørgensen inden opgøret mod Polen.

Klavs Bruun Jørgensen kunne også have valgt at beholde den trup, han havde og så lade Stine Jørgensen sidde over, men i landsholdslejren vil man også lade Mathilde Hylleberg komme lidt i gang, fortæller Lars Jørgensen. Han understreger, at yderligere to point på kontoen søndag er vigtigt.

»Det er vigtigt, vi vinder i dag, det var vigtigt, vi vandt mod Sverige, og det er vigtigt, vi vinder på tirsdag. Det er et flow, man skal ind i. Vi kommer ikke til at give noget væk i dag,« siger Lars Jørgensen.

Mette Tranborg (tv.) og Stine Jørgensen (th.) under lørdagens træning i Hall XXL. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mette Tranborg (tv.) og Stine Jørgensen (th.) under lørdagens træning i Hall XXL. Foto: Liselotte Sabroe

Danmark har revanche til gode efter et nederlag til Polen i septemberr, og det kan mærkes i truppen, siger Lars Jørgensen.

»Det er der. Der også følelsen af, det er et mesterskab. Panoramaet havde ændret sig helt vildt, hvis vi havde tabt første kamp. Så havde der været en masse nervøsitet og spændinger. Nu er det parkeret. Nu kan vi koncentrere os om at være gode til det, vi skal være gode til. Måske er det ikke så meget revanchelyst overfor Polen. Der er bare behov for at vise, vi er et hold, man godt må tage seriøst,« siger Lars Jørgensen.

Vinder Danmark dagens opgør mod Polen, er Klavs Bruun Jørgensens tropper videre til mellemrunden ved EM i Nantes. Det betyder dog langt fra, at tirsdagens kamp mod Serbien i givet fald er ligegyldig.

For en sejr her vil betyde, at Danmark har vundet alle puljekampe og dermed går videre til mellemrunden med maksimumpoint.