De franske håndboldkvinder kunne søndag kalde sig Europamestre - men de fik et mål for meget i finalen.

»Jeg synes, at det er ubegribeligt, at scoringen bliver godkendt,« sagde den tidligere norske toptræner Frode Kyvåg.

Den store brøler skete i forbindelse med den situation, der endte med at koste franske Allison Pineau et rødt kort.

På et straffekast ramt hun den russiske målvogter Anna Sedoykina i ansigtet, hvorefter bolden dog gik i mål.

Allison Marie Pineau bliver vist ud. Foto: CHARLES PLATIAU

I norsk TV3s transmission af finalen slog Frode Kyvåg fast:

»Reglen siger, at man skal have et rødt kort, når man rammer en keeper i ansigtet,« sagde han.

Reglerne siger også, at en eventuel scoring i så fald ikke skal tælle. Det fremlægger TV 2 Sport også her.

Dommerparret i finalen mellem Frankrig og Rusland var danskerne Karina Christiansen og Line Hesseldahl Hansen. De viste Allison Pineau det røde kort, men tillod også målet, så Frankrig kom foran med 16-13.

Allison Pineau (liggende) kunne juble, da holdkammeraterne alligevel vandt EM-titlen. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Det franske hold endte med at vinde med samme difference på tre mål, 24-21.

Efter kampen sagde Allison Pineau:

»Jeg er ikke enig. Jeg ramte hende ikke direkte i ansigtet. Det er første gang i karrieren, at jeg får rødt kort, men det er lige meget, for vi er Europamestre,« sagde hun.

Frankrig er også regerende verdensmester.