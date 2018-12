Norge tabte meget overraskende sin åbningskamp ved dette års EM i håndbold til Tyskland 33-32. Og det var en uvant sitaution for de norske håndboldkvinder.

»Jeg har lyst til at bande. Det ser ikke ud, som om vi er klar på tyskernes tempo. Angrebet er godt nok. Men forsvarsspillet var for dårligt,« sagde den norske stjerne Veroncia Kristiansen til VG efter kampen.

Hele opgøret var en tæt forestilling, hvor de to hold fuldtes ad. I kampens sidste minut bragte Tyskland sig foran, mens nordmændene brændte deres sidste chance for et point i opgøret.

Kampens resultat er i sig selv en stor overraskelse, men det bliver ikke mindre specielt af, at Norge ikke har tabt en kamp ved EM siden 2014, hvor man tabte en for Norge ligegyldig mellemrundekamp, inden man senere vandt mesterskabet. De vandt også i 2016.

Veronica Kristiansen (tv) og Vilde Mortensen Ingstad ser til, mens tyske Julia Behnke springer forbi dem. Foto: FRED TANNEAU Vis mere Veronica Kristiansen (tv) og Vilde Mortensen Ingstad ser til, mens tyske Julia Behnke springer forbi dem. Foto: FRED TANNEAU

»Jeg bliver så forbandet, når vi falder for det samme tyske spil flere gange. Vi lærer ikke af os selv. Irriterende, men jeg ved også, hvad vi står for,« uddyber Veronica Kristiansen.

TV2 Norges håndboldekspert Bent Svele sætter også ind med hård kritik af holdet

»Det er katastofalt dårligt forsvarsspil, og det er meget overraskende med tanke på, at vi var ganske gode i Møbelringen Cup i forrige uge. Dette var atypisk og dårligt af Norge. At de er så gennemgående dårlige i returløbet er overraskende,« forklarer Bent Svele til TV2 Norge, der kalder nederlaget en fiasko.

I puljens anden kamp vandt Rumænien over Tjekkiet og topper puljen. Klokken 15 søndag spiller Danmark sin anden kamp ved EM mod Polen, og du kan følge kampen LIVE her på B.T.