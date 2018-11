Sandra Toft var helten.

I det absolut sidste sekund pillede hun pynten af den svenske stjerne Nathalie Hagman og snuppede det afgørende straffekast.

Og hovedpersonen fortalte efter kampen, at hun havde selvtilliden med sig. Hun var sikker på, hun ville tage det straffe.

»Jeg skal ind og tage det. Jeg stod nærmest på udskiftningsbænken, da det bliver dømt,« sagde en smilende Sandra Toft, da hun mødte pressen.

Jubelen var stor efter Danmarks sejr. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Jubelen var stor efter Danmarks sejr. Foto: Liselotte Sabroe

Og heldigvis for Danmark endte det også med, at hun blev redningskvinden.

Dermed sikrede Sandra Toft en dansk sejr på 30-29. En sejr, der kan få afgørende betydning for Danmarks videre forløb ved slutrunden.

Og det gjorde hende glad, at hun netop fik den rolle til sidst.

»Nu spillede jeg mildt sagt ikke nogen fantastisk kamp, så det var dejligt at kunne hjælpe med de to point,« siger Sandra Toft, der også satte flere ord på, hvordan det var at få den rolle, hun endte med.

De danske spillere fejrer sejren. Foto: EDDY LEMAISTRE Vis mere De danske spillere fejrer sejren. Foto: EDDY LEMAISTRE

»Det var en ud af kroppen oplevelse. Jeg husker ikke så meget efter, jeg mærker, den rammer min arm. Der gik det bare i sort,« siger Sandra Toft, der også håber, at sejren giver et boost til holdet.

»Jeg håber, det giver rigtig meget mentalt. Det er jo helt ekstremt fedt at vinde med et mål. Det er også fedt at vinde med meget, men det boost man får, når det bliver afgjort er rigtig dejligt.

Sejren betyder, at Danmark står med en god mulighed for videre avancement.

Sverige var nemlig på forhånd vurderet som den sværeste modstander i det indledende gruppespil. Nu venter Polen søndag, og tirsdag står der Serbien på menuen, inden en eventuel mellemrunde venter for Klavs Bruuns tropper.