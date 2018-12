Hun hoppede, og så var den gal.

»Jeg mærkede noget, da jeg hoppede ind over stregen. Og det føltes ikke super godt. Jeg tænkte, jeg måtte løbe ud. Jeg var lidt bekymret i går (søndag, red.), men jeg er meget mere positiv i dag,« fortæller Fie Woller til B.T. Sport ved mandagens træning.

Under søndagens kamp mod Polen måtte hun udgå, fordi hun mærkede noget i læggen. Meldingen lød efterfølgende, at hun skulle have behandling.

Og selvom det går bedre allerede, fortæller Fie Woller, at hun nåede at frygte det værste.

Fie Woller under træningen i Nantes, Frankrig, mandag den 3 december 2018. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2018) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Fie Woller under træningen i Nantes, Frankrig, mandag den 3 december 2018. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2018) Foto: Liselotte Sabroe

»Ja selvfølgelig. Da jeg snakkede med lægen og fysioterapeuten, der sagde, det måske kunne være en lille fiber, blev jeg noget bekymret,« siger Fie Woller og tilføjer:

»Vi er nået rigtig langt med god behandling, så jeg håber det går,« siger den danske landsholdsspiller, der tirsdag trænede med fra sidelinjen på en kondicykel.

Også Klavs Bruun Jørgensen virker optimistisk omkring Fie Wollers ben.

»Den har artet sig rigtig fint, og det er også sådan en, vi lige skal hjem og tjekke for at se, hvordan det går,« siger Klavs Bruun Jørgensen, der allerede efter kampen mod Polen fortalte, at Fie Woller havde givet udtryk for, at det ikke virkede slemt.