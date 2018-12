Med det mørke hår sat stramt op og drønende afsted på håndboldbanen.

Sådan kender de fleste danskere nok Fie Woller.

Men hvad gemmer sig egentlig bag sports-facaden?

B.T. Sport har bedt Fie Woller - og fire andre danske EM-spillere - om nogle sjove facts, du måske ikke lige kendte til.

1. »Jeg har det sådan til et mesterskab, at jeg altid skal have gellac på neglene. Jeg har spadseret byen rundt, og nu fandt vi endelig en maskine, så mig og Sandra kan gøre det selv. Det er vigtigt, det er på neglene. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan. Det har bare været sådan de sidste slutrunder. Hvis den farve¨, jeg vælger ikke virker, skifter jeg den ud.«

2. »Jeg skal altid have venstre sko på først op til kamp. Og håret skal altid være det samme - en midterskilning og en fletning.«



3. »Jeg har gået til skydning. Det gjorde jeg et par år. Jeg var ikke helt vildt gammel, men jeg synes, det var vildt sjovt. Og så var der både fodbold og håndbold, og så blev jeg nødt til at vælge. Jeg er ikke super stolt af det, er det ikke lidt nørdet?« siger Fie Woller med et grin.



Var du god?



»Jaja, jeg var da til Danmarksmesterskaberne i skydning,« griner landsholdsspilleren.

En turnering, der ikke gik helt skidt.

»Jeg tror, jeg fik en tredjeplads.«