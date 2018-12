Thorir Hergeirsson fik nok.

Islændingen, der er træner for det norske kvindehåndboldlandshold, kogte over efter fredagens storsejr på 38-25 over Ungarn ved EM i Frankrig.

Det var repræsentanter fra det europæiske håndboldforbund, der stod i den modtagende ende af islændingens møgfald.

»Jeg er sammen med journalisterne hele tiden. Jeg er mere sammen med journalisterne end med spillerne. Jesus Christ. Jeg er ikke træner for journalisterne, jeg er træner for holdet,« lød det fra en frustreret Thorir Hergeirsson kort efter sejren, hvilket VG blandt andre fangede på video.

Thorir Hergeirsson er ikke helt tilfreds med EHF.

Årsagen bag udbruddet har Hergeirsson forklaret lørdag over for VG. I den pågældende situation var han blevet bedt af EHF om at tale med pressen, men samtidigt var han også blevet bedt om at deltage i det obligatoriske pressemøde efter kampen.

»Det er er ualmindeligt firkantede krav til, hvor vi til enhver tid skal være. Jeg følte, at jeg skulle være fire steder samtidigt. Jeg kan kun være et,« siger Hergeirsson til det norske medie, hvor han blandt andet også klager over, at spillernes rytmer også bliver påvirket af alt det, der foregår rundt om selve spillet.

»Det er ikke godt, når det begynder at gå ud over både præstationerne og helbredet.«

Islændingen sammenligner sin holdning med landstræneren for de norske fodboldherrer, Lars Lagerbäck, der tidligere også har brokket sig over alt det, der foregår uden for grønsværen.

Det norske hold er pressede ved EM-slutrunden i Frankrig.

»Jeg kan støtte Lars Lagerbäck. Topidrætten skal passe på, at den ikke bliver opslugt at alt det rundt om. Vi skal huske, at det er selve idrætten, der er kerneaktiviteten,« siger Hergeirsson.

Måske er det også presset fra de norske medier og fans, der går landstræneren på.

De sejrsvante nordmænd tabte to kampe i den indledende gruppe og kom overraskende videre til mellemrunden helt uden point. De skal derfor gøre rent bord i resten af mellemrunden, hvis de vil gøre sig forhåbninger om en semifinale.

Norge har efter sejren over Ungarn to point i mellemrunden, hvor de mangler at møde Holland og Spanien. Danmark spiller igen mandag, hvor Rusland er modstanderen.