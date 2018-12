»Kan du twerke?« Tre ord, der de seneste dage er gået verden rundt. Og de har også ramt hotelværelserne i den danske EM-lejr i Nantes.

Ikke fordi landsholdsspillerne selv har fået spørgsmålet. Men der er blevet bidt mærke i de ord, Ada Hegerberg fik med på vejen, da hun fik Ballon d’Or mandag aften. En kommentar, der stjal store dele af opmærksomheden både under og efter showet.

»Jeg synes, det er trist, det er det, der bliver lagt fokus på. Det er jo fuldstændig upassende, det kan vi jo allesammen blive enige om,« siger Anne Cecilie la Cour, og samme holdning deler Mie Højlund.

»Jeg synes personligt, det er lidt ærgerligt, når det er så stort et øjeblik for hende, og det er første gang, den kåring er der (for kvinder, red.). Men det skal ikke tage noget fra, at det er en flot kåring alligevel,« siger den 21-årige slutrundedebutant.

Da Lyon-spilleren Ada Hegerberg fik overrakt Ballon d'Or blev hun af Martin Solveig (midten) spurgt, om hun kunne twerke.

Mens de to kendte til sagen, er forargelsen tydelig i Trine Østergaards blik, da hun hører spørgsmålet for første gang onsdag eftermiddag. Og hun er ikke i tvivl om, hvad hun mener om bemærkningen fra den franske DJ, Martin Solveig, der efterfølgende har undskyldt.

»Det synes jeg er meget diskriminerende, i og med, at det tror jeg aldrig, at Cristiano Ronaldo er blevet spurgt om. Jeg tænker, at der er stor forskel på, hvilke spørgsmål mænd og kvinder får i sådanne situationer,« siger Trine Østergaard.

Og netop forskellen på, hvad mænd og kvinder oplever, er noget, hun selv har bidt mærke i. Med sine 27 år har Trine Østergaard længe været en del af den store håndboldscene, og at arbejde med fordomme og forskelsbehandling er til tider en del af hverdagen.

Ved EM har der senest været en episode med de norske håndboldkvinder, der har kommenteret på kameravinklen under en time-out. Hvor seerne her som regel får et indblik i taktikken, fik de billeder af de norske spilleres ben.

Anne Cecilie la Cour, Line Haugsted , Mie Højlund og Althea Reinhardt under træningen i Nantes, Frankrig, mandag den 3 december 2018.

Selv om de norske landsholdsspillere ærgrede sig, fortalte de også, at de stod for tæt i klyngen til, at kameraet kunne komme ordentligt til. Men generelt er der fokus på kvindernes shorts, oplever Trine Østergaard. Hun henviser selv til kampen mellem Spanien og Holland, hvor hun bed mærke i, at der skete det samme som for nordmændene, men det er ikke kun ved EM, det har været i fokus.

»Vi får jo tit at vide, at ‘jo kortere shorts jo bedre’. Det er sådan en generel ting i damesport. Det sælger bedre. Det er ikke noget, jeg selv står inde for,« understreger landsholdsspilleren.

Og det er ikke det eneste eksempel, hun kommer med, når vi taler om fordomme og eventuel forskelsbehandling

»Jeg kan huske, der var engang, hvor formanden for EHF ville have, vi skulle spille med lyserøde bolde uden harpiks for at gøre det mere feminint,« siger Trine Østergaard.

Anne Cecilie la Cour, Stine Bodholt, Mette Tranborg, Sandra Toft og Trine Østergaard efter kampen mellem Danmark-Polen i Nantes, søndag den 2 december 2018.

Og det ærgrer hende, at sådan nogle sager skal være en del af gamet.

»Det har jo intet med sporten at gøre overhovedet. Hvis det er den udvikling, det tager, synes jeg, det er rigtig ærgerligt,« siger Odense-spilleren.

Det er især op til slutrunder, at fordomme og episoder blusser op, føler hun. I år har Danmark været ‘forskånet’, men generelt føler Trine Østergaard, at det kommet i glimt.

»Jeg synes, det er rigtig ærgerligt i og med, vi er atleter ligesom mændene og kæmper lige så meget for det hver eneste dag. Så synes jeg, det er ærgerligt, at man skal udstilles på den måde,« fortæller den 27-årige landsholdsspiller om oplevelsen generelt.

Trine Østergaard har været med på landsholdet i en del år og har oplevet lidt af hvert.

For det kan være med til at give et forkert billede af sporten.

»Det er ærgerligt. Jeg ved ikke, om det påvirker folk personligt, men ingen er i tvivl om, at det er det, folk går og snakker om,« siger Trine Østergaard.

Hverken Mie Højlund eller Anne Cecilie la Cour har - indtil videre - mærket til at skulle forholde sig til fordomme i sporten.

»Det meste jeg oplever er, at folk måske ikke finder kvindehåndbold særligt interessant. Det er jo helt fair. Så henvender vi os til dem, der gør. Men jeg synes ikke, jeg personligt har oplevet mange fordomme,« siger Mie Højlund.

Mie Højlund (i midten) har ikke oplevet fordomme men mener, det er vigtigt at ignorere dumme kommentarer.

Hun er dog godt klar over, det er noget, hun kan støde på. Med sine blot 21 år er der mange år tilbage på sportsscenen, hvor kommentarer som den, Ada Hegerberg fik, måske kan komme.

»Jeg tror, den eneste måde at håndtere det er at ignorere det og ikke tage det ind. Man vil opleve mange dumme kommentarer på vejen, og der skal man bare være klog nok til at vende det døve øre til og så lade det gå videre,« siger Mie Højlund.

At man ikke skal finde sig i hvad som helst, er en holdning, Trine Østergaard deler. Derfor er det for hende også vigtigt at sige fra, når der er fokus på det ‘forkerte’.

»Det eneste vi kan gøre er at svare imod og tage et standpunkt og sige, det vil man ikke være med til. For jeg tror overhovedet ikke, det er med til at fremme sporten. Jeg tror kun, det er godt, vi viser, vi også har store muskler, kan løbe stærkt og svare igen,« understreger Odense-spilleren.