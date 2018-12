På flugt fra tåregas og optøjer.

TV 2s håndboldværter blev lørdag fanget i de store demonstrationer, der har ramt Frankrig.

Det gik ud over alle de velkendte ansigter fra den danske tv-stations dækning af kvindernes EM-slutrunden:

Morten Ankerdal.

Stine Bjerre Mortensen.

Bent Nyegaard.

Trine Nielsen.

Bag kulisserne måtte tv-stationen også i sidste øjeblik ændre planer for udsendelsen 'EM-studiet'. Det skriver TV 2.

Sådan så der ud i Nantes' gader lørdag. Foto: SEBASTIEN SALOM-GOMIS Vis mere Sådan så der ud i Nantes' gader lørdag. Foto: SEBASTIEN SALOM-GOMIS

Her skulle man oprindeligt have sendt fra et torv i den franske by Nantes, hvor det danske landshold spiller sine kampe, men transmissionen måtte i stedet gennemføres fra et hotelværelse.

»Det startede som en fredelig demonstration med musik, og der var mange tusind mennesker samlet. Klokken 16.45 besluttede politiet at splitte masserne, og der blev sprøjtet med tåregas,« siger Morten Ankerdal til TV 2:

»Vi fik udleveret destilleret vand af demonstranterne, men vidste i første omgang ikke, hvad vi skulle bruge det til. Det fandt vi så ud af.«

Han blev selv offer for tåregas, og han kunne konstatere, at 'det svier forfærdeligt' i øjnene.

Samtidig fortalte Trine Nielsen, at hun var flygtet ned ad en gade for at slippe for at blive ramt af tåregassen.

»Det er lige pludselig kommet lidt tæt på. Der var 30-40 demonstranter, der blev lukket ind i foyeren på vores hotel, og de havde det ikke godt. De havde fået tåregas og sprøjtede sig med antimidler i både øjne og mund,« supplerer Bent Nyegaard til TV 2.

Frankrig har i de seneste dage været plaget af store demonstrationer, og det er også gået ud over programmet ved håndboldslutrunden.

Således blev alle lørdagens kampe aflyst og udskudt, hvilket har komprimeret programmet i de kommende dage.

Danmarks kampe ved EM Gruppe A:



Danmark-Sverige 30-29

Danmark-Polen 28-21

Danmark-Serbien 25-30 Mellemrunden: Danmark-Frankrig 23-29

10/12: Danmark-Rusland

12/12: Danmark-Montenegro

Ifølge TV 2s folk i Frankrig var der dog lørdag 'helt stille' ved Hall XXL, hvor det danske landshold spiller sine kampe.

Danmark skal dog først næste gang i aktion i mellemrunden mandag, hvor modstanderen er Rusland. Den kamp kan du selvfølgelig følge live her hos B.T.

