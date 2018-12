Klavs Bruun Jørgensen var efter braget mod svenskerne en smule utilfreds. Ikke med sine spillere men derimod dommerne.

»Jeg sad faktisk og tænkte ‘hold da kæft, det gad jeg godt have oplevet, da jeg spillede, for så havde jeg fået mange straffekast, for det var noget, jeg var god til’,« siger Klavs Bruun Jørgensen med et lille smil.

Han hentydede til, at der ikke skulle så meget til, før dommerne fløjtede i opgøret, som Danmark endte med at vinde 30-29.

Og det er egentlig ikke fordi, han er den store fan af at gøre dommeren til syndebuk, men han mener alligevel, at Danmark havde nogle udfordringer.

Sandra Toft (th.) blev den store helt for Danmark mod Sverige, da hun reddede et straffekast i sidste sekund. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sandra Toft (th.) blev den store helt for Danmark mod Sverige, da hun reddede et straffekast i sidste sekund. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg hader det der. Jeg bruger sjældent meget tid på dommeren. Heller ikke når jeg synes, jeg er blevet snydt. Jeg synes heller ikke, vi bliver snydt i dag. Det ender nok meget lige, men jeg synes især i starten af kampen i første halvleg, at vi har det hårdt. Det kan godt være, de (svenskerne, red.) er mere snu, end vi er,« siger Klavs Bruun Jørgensen og fortsætter:

»Den første udvisning til Kristina Jørgensen er okay. Hun river Blomstrand ned. Men så synes jeg, der kommer nogle sløje nogle. Også straffekast. Nu skal jeg lige se det på video, og så må jeg jo revurdere. Men vi får nogle af de samme ting i anden halvleg, så i sidste ende går det nok lige op,« siger Klavs Bruun Jørgensen.

Netop Kristina Jørgensen havde en ærgerlig start på slutrunden i Nantes.

Efter blot fem minutter stod hun noteret for to udvisninger, og resten af kampen måtte hun se fra bænken.

Danmark fejrer sejren. Foto: EDDY LEMAISTRE Vis mere Danmark fejrer sejren. Foto: EDDY LEMAISTRE

Det var dog ikke hele tiden Klavs Bruun Jørgensens plan, for egentlig ville han have sendt hende i spil igen i løbet af anden halvleg.

»Det var egentlig planen, hun skulle ind og dække af for Tranborg, for Tranborg spiller hele første halvleg, og har også brugt meget energi. Men så kom den udvisning til Anne Cecilie de La Cour på en fejludskiftning, som stort set hele bænken er ret sikre på ikke passede,« siger Klavs Bruun Jørgensen.

»Den skal vi også se på video, før vi egentlig kan være hundrede på den. Men jeg synes godt nok, det er problematisk, hvis et dommerbord fløjter en udvisning, som ikke burde være der. Og så på et rigtig vigtigt tidspunkt,« understregede landstræneren.

Dermed måtte Kristina Jørgensen vente med at komme i spil til kampen mod Polen. Det var tydeligt at se, hvordan de to udvisninger påvirkede hende.

Kristina Jørgensen var noget uheldig i kampen mod Sverige. Her i en duel med Hannah Blomstrand. Foto: LOIC VENANCE Vis mere Kristina Jørgensen var noget uheldig i kampen mod Sverige. Her i en duel med Hannah Blomstrand. Foto: LOIC VENANCE

Efter nummer to sad hun på bænken med hovedet i hænderne og måtte trøstes af holdkammerater. Men Klavs Bruun Jørgensen er sikker på, hun ikke lader sig så ud.

»Det at Kristina er blevet kastet ind med så meget ansvar, tror jeg måske også har gjort, hun var en lille smule nervøs. Jeg synes egentlig ikke, hun laver voldsomme fejl. Hun bliver bare ramt uheldigt af to udvisninger, fordi linjen er sådan. Og jeg er stensikker på, vi nok skal få løftet hende. Hun er mega sej,« siger Klavs Bruun Jørgensen.

