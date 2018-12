Selvom Danmark allerede er sikret en plads i mellemrunden ved EM i Nantes, er tirsdagens kamp mod Serbien langtfra ligegyldig.

For det sidste gruppepgør er med til i første omgang at afgøre, hvor mange point Danmark får lov til at tage med videre til mellemrunden.

Noget, der i sidste ende kan blive meget afgørende for, om Klavs Bruun Jørgensens tropper skal videre til Paris for at spille semifinale.

Kun ét hold ryger ud efter gruppespillet. Og fordi Danmark vandt over Polen og samtidig også vandt første gruppekamp over Sverige, er de rød-hvide sikre på at få minimum to point med over. Om det i alt bliver til tre eller fire af slagsen, bliver afgjort mod Serbien.

Sådan bliver gruppens placeringer afgjort: Sådan bliver placeringerne fra 1.-4. i EM-puljerne afgjort: 1. Antal point i puljen

2. Antal point i indbyrdes kampe

3. Målforskel i indbyrdes kampe

4. Antal scorede mål i indbyrdes kampe

5. Målforskel i alle kampe

6. Flest mål i alle kampe i puljen

7. Lodtrækning

Stillingen i Gruppe A:

1. Danmark, 4 point

2. Serbien, 2 point

3. Sverige, 2 point

4. Polen, 0 point

Vinder Danmark over Serbien, vinder vi gruppen med fuldt hus. Det betyder, at Danmark får fire point med over i mellemrunden.

Men en andre række scenarier kan også komme i spil, og de bliver afgørende for Danmarks endelige placering i gruppen. Samtidig er det nemlig også sådan, at point vundet mod det hold, der ryger ud efter gruppespillet, ikke tages med over.

Danmark bliver nummer ét i gruppen, hvis ét af følgende scenarier sker:

Danmark slår Serbien. Det giver fire point med til mellemrunden.

Danmark og Serbien spiller uafgjort. Det giver Danmark tre point med til mellemrunden.

Danmark taber med et enkelt mål til Serbien og laver 22 selv. Mindst. Det giver to point med til mellemrunden.

Danmark efter sejren over Polen. Foto: LOIC VENANCE Vis mere Danmark efter sejren over Polen. Foto: LOIC VENANCE

Danmark bliver nummer to i gruppen, hvis følgende sker:

Danmark taber til Serbien med mere end ét mål og laver mindre end 22 kasser selv, samtidig med at Sverige slår Polen. Dette scenarie vil give Danmark to point med til mellemrunden.

Danmark bliver nummer tre i gruppen, hvis følgende sker:

Serbien vinder over Danmark med mere end to mål, samtidig med at Sverige slår Polen. Dette scenarie vil give Danmark to point med til mellemrunden.

Der er seks hold med i de to grupper i mellemrunden. Danmark skal dog kun spille mod de tre hold, de ikke har været i gruppe med. Dette betyder, at det er Rusland, Frankrig og Montenegro, der venter danskerne fra gruppe B.

Kampdatoerne for mellemrunden er den 6., 8., 10., og 12. december. Fælles for alle hold er, at de kun skal spille tre kampe og dermed har kampfri en af de fire dage.

Danmark vandt over Polen søndag eftermiddag. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danmark vandt over Polen søndag eftermiddag. Foto: Liselotte Sabroe

Hvilken placering Danmark får i gruppen, er afgørende for, hvornår Klavs Bruun Jørgensens tropper skal spille kamp igen.

For vinder Danmark gruppen, er det 6. december, landsholdet sidder over.

Det ville betyde, at Danmark med en gruppesejr får tre hviledage lige efter opgøret mod Serbien.

Bliver Danmark nummer to eller tre i guppen, er der en ny kamp torsdag den 6. december. Alle hold spiller den 12. december, og det er de to bedste fra mellemrunden, der rejser til Paris for at spille semifinale. De to hold, der bliver nummer tre i mellemrundegrupperne, skal spille kamp om 5.- og 6.-pladsen. De resterende tre hold fra hver mellemrundegruppe ryger ud.