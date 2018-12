Helle Thomsen har foretaget et overraskende valg.

Den danske nordjyde, som er landstræner for det hollandske landshold, har indskrevet en rutineret ræv til sin EM-trup.

Det drejer sig om profilen Maura Visser. Den 33-årige profil er blevet indlemmet i den hollandske EM-trup i sidste øjeblik og kan dermed potentielt være i spil, når Holland møder Ungarn senere lørdag.

Det skriver det hollandske håndboldforbund på deres hjemmeside.

Maura Visser. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Maura Visser. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Maura Visser, der tidligere har optrådt i dansk håndbold hos KIF Vejen og Viborg HK, meldte oprindeligt afbud til turneringen grund 'personlige årsager'.

Dengang udtalte Helle Thomsen, at Maura Visser skulle have ro og bad i den forbindelse alle om at respektere denne beslutning.

Maura Visser har optrådt 122 gange for de orangeklædte og scoret 433 mål.

Den gode nyhed kommer efter en række af de dårlige af slagsen.

Helle Thomsen har været hollandsk landstræner siden 2016. I 2014 var hun svensk landstræner og vandt en bronze-medalje samme år. Foto: Jonathan NACKSTRAND Vis mere Helle Thomsen har været hollandsk landstræner siden 2016. I 2014 var hun svensk landstræner og vandt en bronze-medalje samme år. Foto: Jonathan NACKSTRAND

Helle Thomsens to foretrukne til stregpositionen, anfører Danick Snelder og Yvette Broch, har begge meldt fra til slutrunden.

Helle Thomsen råder nu i alt over 17 spillere i sin EM-trup, og der skal derfor sorteres én spiller fra, inden EM-premieren fløjtes i gang.

Holland er blandt favoritterne til at løbe med EM-guldet.

For to år siden ved EM i Sverige nåede Helle Thomsens mandskab hele vejen til finalen, hvor man dog måtte se slået af Norge med ét enkelt mål.