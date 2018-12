Hun er et stort smil. Hver eneste dag.

20-årige Mathilde Hylleberg er for første gang en del af det danske håndboldlandshold, og så endda til EM. Hun har haft en rolle, hvor hun oftest har været den, der sidder over til kampe.

For pånær til kampen mod Polen, har hun ikke været en del af truppen.



»Det har været meget stille og roligt. Jeg har været ret bevidst om, det var sådan, det kunne blive. Jeg er med i alt op til kampe, så jeg følger bare de andre. Så det er bare kampen, jeg ikke er med i. Det handler bare om at suge til mig. Jeg går bare efter at få så meget ud af træningerne som overhovedet muligt og tage en masse med mig,« siger TTH Holstebro-spilleren, der ikke har talt med landstræneren om sin rolle.

Mathilde Hylleberg (nr. 2 fra højre) kom i aktion mod Polen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mathilde Hylleberg (nr. 2 fra højre) kom i aktion mod Polen. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg tror, både Klavs og jeg har været bevidst om, hvordan det ville blive, så det var ikke nødvendigt at tale meget om det. De har også kunnet fornemme på mig, jeg godt har vidst det,« siger Mathilde Hylleberg.

Egentlig havde hun slet ikke forventet, at hun skulle med til årets slutrunde, så hun er lykkelig for bare at være udtaget.

Og selvom det ikke er blevet til mange minutter, fik hun dog debut mod Polen og er en af de unge spillere, der har fået ros for at gribe chancen, når den kom.



»Jeg tror, det er fordi, folk kommer med rigtig meget gåpå-mod og folk er måske ikke så bange for at lave fejl. Det tror jeg, gavner rigtig meget - at Klavs og Lars har en tiltro til, man kan gå ind og løse og løfte opgaven,« siger Mathilde Hylleberg om, hvorfor de unge spillere - der udover hende selv også tæller Mie Højlund og Kristina Jørgensen blandt andet - har gjort det godt.

Sarah Iversen og Mathilde Hylleberg under træningen i Nantes, søndag den 9 december 2018. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sarah Iversen og Mathilde Hylleberg under træningen i Nantes, søndag den 9 december 2018. Foto: Liselotte Sabroe

Det blev da også til et mål for Mathilde Hylleberg i kampen mod Polen.

Men det var ikke uden nerver, for der var da mere pres på hende, end man måske lige skulle tro. I hvert fald for hende selv.

»Bare det at skulle smide bolden i kassen giver nerver på. Jeg var bange for at brænde. Det er min første kamp, så det er helt naturligt, der er meget mere pres på. Havde det været en af de andre, havde det jo bare været en af mange. For mig er det pludselig at komme ind og mine første minutter. Så er der langt mere pres og nervøsitet,« siger Mathilde Hylleberg med et smil.

Et smil, der nærmest er et kendetegn. Det har Klavs Bruun Jørgensen også bemærket. Han har tidligere beskrevet hende som ‘en super glad pige der render rundt i hallen’, på trods af hun flere gange har skullet sidde over.

Anne Mette Hansen, Mathilde Hylleberg og landstræner Klavs Bruun Jørgensen under kvindelandsholdets træning i Nantes, Frankrig torsdag den 29 november 2018.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Anne Mette Hansen, Mathilde Hylleberg og landstræner Klavs Bruun Jørgensen under kvindelandsholdets træning i Nantes, Frankrig torsdag den 29 november 2018.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Og selvom der er pres og forventninger ved EM, har der ikke været lagt en for tung byrde på Mathilde Hyllebergs 20-årige skuldre. Og det har hjulpet hende meget.

»Det er noget helt andet (presset, red.), end man er vant til hjemmefra, men jeg synes egentlig, folk er gode til at tage noget af presset væk, så de siger ‘prøv at hør, der er ingen, der regner med, du går ind og scorer ti kasser’. Jeg synes virkelig, det har været super dejligt, og folk er virkelig gode til at hjælpe,« siger TTH Holstebro-spilleren.

Laver man en fejl, får man et klap på skulderen, og så er det videre. Det gør tingene lettere, forklarer hun.

»Man tør gå ind og gøre det, man plejer være god til fremfor at gå ind og spille fuldstændig forkrampet. Tit er chancen for at præstere bedre større, hvis man ikke føler, man er ved at eksplodere oppe i hovedet på grund af pres,« siger Mathilde Hylleberg.

Mathilde Hylleberg, Kristina Jørgensen og Lærke Nolsøe under under træningen i Nantes, Frankrig, mandag den 3 december 2018. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2018) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mathilde Hylleberg, Kristina Jørgensen og Lærke Nolsøe under under træningen i Nantes, Frankrig, mandag den 3 december 2018. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2018) Foto: Liselotte Sabroe



Med landsholdsudtagelsen er det ikke kun sporten, hun skal fokusere på.

For stor mediedækning og eksponering er også en del af pakken, og det har været ret nyt for hende.

»Jeg synes egentlig, det har været rigtig fint. For mig har der ikke været noget ubehageligt eller over grænsen, så det har været fint,« siger Mathilde Hylleberg, der nu er blevet et mere kendt ansigt.

Noget, man lærer at håndtere bedre med alderen, og det gælder også de sociale medier, der kan være en både grim og sjov størrelse.

Mathilde Hylleberg forlader træningen og får klap på skulderen af Anne Mette Hansen og Kristina Jørgensen under træningen i Nantes, søndag den 9 december 2018.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mathilde Hylleberg forlader træningen og får klap på skulderen af Anne Mette Hansen og Kristina Jørgensen under træningen i Nantes, søndag den 9 december 2018.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Heldigvis har det for Mathilde Hylleberg kun været det sidste.



»Der kommer nogle mærkelige beskeder, men det er nu meget sjovt at læse lidt igennem. Ellers lader man dem bare være. Jeg kan ikke komme på noget konkret, men der kommer nogle forskellige ting men ikke noget voldsomt. Det er nu meget sjovt,« siger den 20-årige landsholdsspiller.



Og skulle der en dag tikke en grim besked ind i indbakken, tager hun det med et smil.

»Det har jeg ikke oplevet endnu. Jeg tror, det handler om at være god til ikke at tjekke det. Og hvis man får noget, skal man bare lægge det væk. Folk ved ikke noget om det, så det handler om ikke at have fokus på. Hvis folk skriver noget, skal man bare smile pænt, og så kan man ikke gøre mere ved det,« siger Mathilde Hylleberg, der sammen med resten af landsholdet mangler Rusland og Montenegro i mellemrunden.

Om det her bliver til flere minutter i benene for det unge stortalent, vil tiden vise.