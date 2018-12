Den danske landsholdsstjerne Anne Mette Hansen blev i den grad sendt til tælling af polske Karolina Kochaniak.

Den danske spiller blev tacklet så hårdt, at den danske bænk nok lige måtte holde vejret et kort sekund i søndagens EM-kamp mod Polen

Anne Mette Hansen lå og ømmede sig en del, men rejste sig igen og spillede videre.

Der var dog ingen tvivl om, at hun fik kærligheden at føle - og mens hun fik et slag, fik Karolina Kochaniak direkte rødt kort.

»Den var hård. Det gjorde ondt. Der er ikke så meget at sige. Jeg fik målet, så det var godt,« siger Anne Mette Hansen med sit karakteristiske smil.

Hun blev ramt i ansigtet eller på halsen, men det var ikke det værste for hende.



»Jeg landede lige ned på lænden, så det var nok det, der gjorde mest ondt. Den er lidt øm,« siger Anne Mette Hansen.

Det betyder dog ikke, at Klavs Bruun Jørgensen skal ligge søvnløs i nat over hendes tilstand, for den danske landsholdsspiller er ret så fortrøstningsfuld.

»Jeg tror bare, det er slaget. Nu har vi en hviledag i morgen, så mon ikke det bliver godt igen,« siger Anne Mette Hansen.

Danmark vandt med 28-21 over Polen og møder Serbien tirsdag i den sidste puljekamp inden mellemrunden.

De rød-hvide er videre til næste del af EM, men det betyder ikke, at kampen mod Serbien er uden betydning.

Det er nemlig den, der afgør, om Danmark går videre til mellemrunden med to eller fire point.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen valgte søndag at indkalde en ekstra spiller til sin EM-trup. Du kan læse mere om hans overvejelser her