Når Danmark i aften møder Sverige, er svenskerne uden en af sine landsholdsprofiler.

Nykøbing Falster-spilleren Johanna Westberg er nemlig ikke en del af den svenske landsholdstrup, der er rejst til Nantes. Det sker til trods for, at hun ellers var en del af trupper, der blev udtaget for fire uger siden.

Men dagen inden det svenske landshold blev samlet forud for EM (forrige mandag, red.) meldte hun fra af 'personlige årsager'.

Først fredag har Johanna Westberg kunnet afsløre årsagen. Hun er gravid.

»Selvfølgelig har det været svært ikke at kunne sige noget til pigerne på holdet eller til andre, der undrede sig over, hvor jeg meldte fra, men vi ville vente på vores første ultralyd for at se, at alt så fint ud, før vi meldte noget ud. Og alt så fint ud, så min partner og jeg er utroligt glade og ser frem mod foråret,« siger Johanna Westberg til det svenske håndboldlandsholds hjemmeside.

Johanna Westberg spillede en stor rolle for Sverige ved VM i 2017, hvor svenskerne for første gang nogensinde nåede semifinalerne ved et VM.

De seneste uger har hun dog fulgt landsholdskammeraterne på afstand.

»Det har været fedt at følge holdet under opladningen, men samtidigt er det meget specielt, da jeg gerne ville have været med.«

Johanna Westberg i kamp for Nykøbing Falster Håndbold. Foto: Henning Bagger Vis mere Johanna Westberg i kamp for Nykøbing Falster Håndbold. Foto: Henning Bagger

»Jeg havde en dialog med Henrik Signell (landstræner, red.) tidligt om, at jeg var tvivlsom, så jeg har haft tid til at forberede mig på det. Det føles dog meget kunstigt ikke at være med, da holdet blev samlet i Trollhättan,« forklarer Johanna Westberg.

Johanna Westberg er nummer ét på topscorerlisten i HTH Ligaen med 95 mål i 14 ligakampe for Nykøbing Falster Håndbold.

Ved VM i 2017 mødtes Sverige og Danmark i kvartfinalen, som bekendt blev endestationen for Danmark. Sverige vandt 26-23, og Johanna Westberg scorede ét mål i den kamp.

Sverige og Danmark opnår deres EM-turnering i Nantes, og her på B.T. Sport er vi med LIVE, når kampen går i gang klokken 21.