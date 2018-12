Med et stort smil kom hun gående ligeså stille og roligt. 20-årige Kristina Jørgensen var kvinden i fokus efter kampen mod Polen.

»Det er en god holdpræstation i dag. Alle giver den gas, og det er dejligt.«

Sådan lød de ydmyge ord fra Kristina Jørgensen, hvis forældre også var til kampen i Hall XXL. Fra tilskuerpladserne kunne de ikke blot se datteren blive kåret til 'kampens spiller' efter en pragtpræstation. Hun styrede også spillet, lavede flotte mål og dirigerede sine holdkammerater rundt.

»Det er vigtigt at være inde i turneringen og være i gang. Jeg havde en god følelse på banen og nød det. Det var dejligt,« siger Kristina Jørgensen.

Kristina Jørgensen i aktion mod Polen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kristina Jørgensen i aktion mod Polen. Foto: Liselotte Sabroe

Og ind i turneringen kom hun i hvert fald efter en ærgerlig start mod Sverige, hvor hun efter blot fem minutter havde fået to udvisninger. En nedtrykt Kristina Jørgensen måtte efterfølgende se resten af kampen fra bænken, og mod Polen rejste hun sig.

»Det er selvfølgelig dejligt. Det gælder selvfølgelig om at vinde, og det har vi gjort de sidste to kampe, og det er det vigtigste,« sagde Kristina Jørgensen. Fortsat ydmyg. Men smilet i hendes ansigt efterlod ikke nogen tvivl om, at hun godt var klar over, at den sad rimelig meget i skabet.

Den blot 20-årige playmaker fik da også mange rosende ord på vejen fra landstræner Klavs Bruun Jørgensen.

»Jeg var ikke så meget i tvivl forleden om, at Kristina nok skulle rejse sig ovenpå en svær start. Det beviste hun til bravour,« sagde landstræneren.

Den danske bænk under kampen mod Polen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Den danske bænk under kampen mod Polen. Foto: Liselotte Sabroe

Og han satte flere ord på sin stjerne, som han roste for at have hovedet skruet særdeles godt på. Især den unge alder taget i betragtning, og søndagens præstation siger meget om Kristina Jørgensen som person.

»Det siger det, jeg hele tiden har sagt. Hun er en sej pige. Hun er måske i forhold til sin generation en lidt anden type, der godt kan ryste ting af sig hurtigt. Jeg kender mange piger og drenge i den alder, der har svært ved at leve op til de forventninger, omverdenen stiller til dem. Det bliver der også skrevet meget om i aviserne og skolerne. Der er Kristina bare en tough pige,« siger Klavs Bruun Jørgensen.

Samtidig nævnte han også resten af sit mandskab for én vigtig ting.

»Også stor ros til holdet der selvfølgelig har været omkring hende og har løftet hende. Det er også en del af historien,« siger Klavs Bruun Jørgensen om sin 20-årige komet, som han også kom med en lille 'afsløring' omkring. For han garanterede, at Kristina Jørgensen også starter inde mod Serbien tirsdag.

Klavs Bruun Jørgensen var meget tilfreds med sin unge spiller. Foto: LOIC VENANCE Vis mere Klavs Bruun Jørgensen var meget tilfreds med sin unge spiller. Foto: LOIC VENANCE

Hun har ikke været med omkring det danske landshold i mere end et år, og adspurgt om det er hendes bedste landskamp indtil videre, smiler hun. Lige en tand mere end før.

»Det ved jeg ikke. Det kan godt være, det er det,« siger Kristina Jørgensen. Ligeså stille og roligt som gennem hele interviewet men med glæden printet i ansigtet.

Sin unge alder taget i betragtning tog hun ansvar, og det var noget, der gjorde Klavs Bruun Jørgensen glad. Landstræneren fremhævede også Mie Højlunds kamp mod Sverige og Mathilde Hyllebergs indhop mod Polen som eksempler på spillere, der ikke er blege for at gå forrest.

»Vi har nogle unge spillere, der kommer med nogle ordentlige klodser, og som ikke er bange for at tage ansvar, når der skal tages ansvar,« siger Klavs Bruun Jørgensen.