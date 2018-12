18 spillere i røde træningstrøjer med store smil og højt humør.

Det var antallet af danske landsholdsspillere i Jean Vincent, hvor Danmark trænede tirsdag eftermiddag.

Egentlig to 'for meget' i forhold til, hvor mange Klavs Bruun Jørgensen må indskrive i sin trup til kampe.

Indtil lørdag aften var de 17, da landstræneren valgte at tage Stine Jørgensen med til Nantes.

Line Haugsted under træningen i Nantes, Frankrig, mandag den 3 december 2018. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2018)

Og efter kampen mod Polen blev det så offentliggjort, at Line Haugsted var blevet indkaldt til truppen.

Dermed har Klavs Bruun Jørgensen inden hver kamp to spillere i 'overskud', der ikke skal spille.

»Der er ingen tvivl om, at jeg egentlig helst ville have undgået det. Men forudsætningen for at have to spillere (mere, red.) hernede er rigtig god, fordi stemningen i gruppen er god. Det har den generelt været,« siger Klavs Bruun Jørgensen.

Han gjorde sig nogle tanker om det. Og her hjalp landsholdets psykolog ham faktisk en smule på vej, fortæller han.

Anne Cecilie la Cour, Line Haugsted , Mie Højlund og Althea Reinhardt under træningen i Nantes, Frankrig, mandag den 3 december 2018. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2018)

»Det var faktisk noget, vores psykolog udfordrede mig lidt på, for jeg var selv meget bekymret omkring det. Og så sagde han 'hvorfor er du bekymret? Du har jo de bedste forudsætninger for at gøre det, for du har en gruppe, der fungerer rigtig godt sammen'. Og det synes jeg igen, de viser nu,« siger Klavs Bruun Jørgensen.

Han kommer selv med et eksempel på, hvad han mener. Inden kampen mod Sverige, var det Mathilde Hylleberg, der blev valgt til at sidde over.

Og Klavs Bruun Jørgensen glæder sig over, hvordan det blev håndteret. Ikke blot at Hylleberg selv.

»Der er opbakning hele vejen rundt. Da Hylleberg ikke skal spille den første kamp, er det stadig en glad pige, vi har rendende rundt. Også fordi der er nogle spillere omkring hende hele tiden. Lige nu er jeg ikke nervøs, og så længe vi også er i medvind, er det også nemmere at tackle den slags situationer,« siger Klavs Bruun Jørgensen.

Det danske landshold under kampen mod Polen.

At han har to spillere, der skal sidde over, rejser selvfølgelig et særligt spørgsmål.

Nemlig, om Klavs Bruun Jørgensen kommer til at sende nogen hjem fra Frankrig.



»Vi kommer hele tiden i høj grad kommer til at have brug for de to spillere, der sidder over. Så vi kommer ikke til at sende nogen hjem, før mellemrunden er slut, hvis det endelig er,« siger landstræneren.



Spillerne kan også altid komme til staben, hvis der er det mindste, understreger Klavs Bruun Jørgensen.

»Vi snakker meget med dem og har også sagt til dem, at hvis der er det mindste tvivlsspørgsmål eller de føler sig utrygge, skal de selvfølgelig komme. Vi har en masse ideer, og nogle kan vi indvie dem i, andre må vi holde tæt ind til kroppen for ikke at skabe for mange tanker i deres hoveder. Men jeg synes, de tackler det rigtig fint,« siger Klavs Bruun Jørgensen.

Det danske håndboldslandshold møder Serbien tirsdag, inden det gælder mellemrunden. Her venter Frankrig, Montenegro og Rusland.