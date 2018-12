Landsholdet er dybt afhængigt af Stine Jørgensen. Det vidste vi før EM, men i kampen mod Serbien blev det gjort voldsomt tydeligt, hvis nogen skulle have glemt det.

Anføreren sad på tribunen og kunne overvære sine holdkammerater blive udspillet af Serbien og tabe med 25-30. Det skete efter en kamp, hvor der reelt aldrig var tvivl om udfaldet. På dagen var der ganske enkelt klasseforskel på de to mandskaber.

Og det må bekymre i den danske lejr. For det bør der ikke være.

Lad os slå fast, at Serbien spillede en god kamp. Det skyndte danskerne sig da i øvrigt også sig at påpege efter kampen.

Foto: Liselotte Sabroe

Fint nok. Men de rødhvide håndboldkvinder spillede altså også en dårlig kamp.

Efter en skidt start på kampen synes jeg hurtigt, det danske spil blev forkrampet og nervøst. Og her blev det åbenlyst, at Stine Jørgensen manglede til at gå forrest og lede sit hold.

Stort set alle Danmarks profiler faldt igennem og evnede ikke at hanke op i hverken sig selv eller holdet, da man mødte modgang.

Vi kunne pege på Anne Mette Hansen, Sandra Toft og Mette Tranborg – for nu bare at nævne nogle.

Foto: Liselotte Sabroe

I Stine Jørgensens fravær er der behov for, at andre tager noget ansvar. Vi kan med rette have store forventninger (også) på den front til Anne Mette Hansen, men Gyør-spilleren mangler stadig at træde i karakter som en leder på det danske landshold.

Tværtimod bidrog hun tirsdag aften med en lang række tekniske fejl og bar sin store del af skylden for usikkerheden i det danske spil.

Den helt store årsag til den danske nedtur var dog så ubetinget forsvaret. Defensiven skulle være Danmarks største styrke, men her tre kampe inde i EM må vi konstatere, at den ikke fungerer. Med kampen mod Serbien som et lavpunkt.

Klavs Bruun Jørgensen må også ærgre sig over, at han ikke tidligere forsøgte sig med alternativer i den vaklende defensiv. Heller ikke landstræneren ramte sin bedste dag.

Foto: Liselotte Sabroe

Forsvaret - og alle andre facetter af spillet for den sags skyld - har brug for et gevaldigt kvalitetsløft, hvis Danmark skal få noget ud af de kampe, der nu venter i en svær pulje i mellemrunden.

Her hedder menuen Frankrig, Montenegro og Rusland - og man åbner på torsdag mod de franske EM-værter og forsvarende verdensmestre.

Jeg har aldrig tilhørt dem, der har troet på en dansk semifinale i denne omgang, og med to point på kontoen virker det da også en kende urealistisk at drømme om dansk deltagelse i medaljekampene på nuværende tidspunkt. Dertil ser modstanderne ud til at være for dygtige.

Om Danmark så har overraskelser i ærmet, som kan drille de tre nationer, må tiden vise. Men hvis man får Stine Jørgensen tilbage i truppen, ville det være en god måde at forbedre mulighederne en smule på.