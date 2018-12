Så uddeler B.T. karakterer til de danske håndboldkvinder efter Danmarks mellemrundesejr over Montenegro ved EM i Frankrig.

Wow! Så dukkede Sandra Toft mindsandten op i Frankrig! Selv ikke et par Montenegro-missiler i ansigtet kunne stoppe hende. En af Tofts bedste landsholdspræstationer i flere år. Karakter: 9

Uden for bedømmelse

Var en del af Danmarks brutale forsvarsmidterblok, hvor hun delte kødmad ud til montenegrinerne. Og i angrebet var Bodholt bevægelig og træfsikker, når chancen bød sig. God kamp! Karakter: 7

Balancerede konstant på grænsen til det geniale og til det decideret overgearede. Undgik heldigt et direkte rødt kort efter et mindre forsvarsmord. Men også masser af flotte og afgørende solo-aktioner. Karakter: 8

'Trine Stabil'! Har i det hele taget spillet en godkendt turnering - og onsdagens kamp forstærkede kun det indtryk. Skal dog passe på med vaneskuddet - studsbolden under målmanden. Karakter: 7

Uden for bedømmelse

Hun ser så flink ud, men tag ikke fejl! Tranborg tager ingen gidsler i forsvaret, hvor hun kæmper, så blodet sprøjter. Vi savner dog i den grad samme initiativ i angrebet. Karakter: 7

Kort tid på banen. Blev kastet lidt rundt i bagkæden, hvor hun havde en del tid på den for hende uvante højreback. Løste den utaknemmelige tjans efter bedste evne. Karakter: 6

Efter et langt tilløb stemplede anføreren endelig ind i turneringen. Viste i første halvleg, hvorfor Klavs Bruun strakte sig så langt for at få hende med. I anden halvleg slap kræfterne hurtigt dog op. Karakter: 7

Fik et par forsvarstjanser hist og her. Og dem løste hun egentlig fint nok. Karakter: 6

Uden for bedømmelse

Uden for bedømmelse

Der er meget få ved dette EM, der kan matche Heindahls fysik, og hendes sammenspil med de andre Odense-piger er en stor gevinst. På stregpositionen holder Danmark i det hele topklasse. Karakter: 7

Hun vil så gerne - men det bliver lidt for febrilsk. Tog masser af ansvar, men kæmpede med at finde åbningerne. Skal dog have ros sine luskede langskud. Karakter: 6

Et par missere, men hun var iskold i r...n, da det spidsede til. Og defensivt lykkedes det for Woller at holde verdensklassespilleren Radisevic nogenlunde i ro. Og det trækker op. Karakter: 7

Uden for bedømmelse

Rejste sig efter den russiske fiasko. Fik sat holdet flot op taktisk - og sørgede for et spændingsniveau, der gjorde det muligt at spille god håndbold. Hans stemme trænger dog snart til juleferie! Karakter: 7