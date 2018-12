Træningen er i fuld gang i Nantes inden opgøret mod Rusland, men to spillere mangler på banen lørdag eftermiddag. Både Lærke Nolsøe og Mathilde Hylleberg er blevet ramt af sygdom.

»Mathilde Hylleberg har været skidt, og Lærke har haft lidt knas, så vi må se, hvor skidt det bliver med hende,« siger Klavs Bruun Jørgensen.

Om der er tale om en gang omgangssyge, kan landstræneren ikke sige.

»Det kan vi risikere. Det lader det til. Hylleberg bor på værelse med Anne Cecilie de la Cour, som også har haft en tur, så hun er nok ekstra resistent. Men ellers passer vi selvfølgelig ekstra på dem,« siger Klavs Bruun Jørgensen, der også selv har været ramt af noget sygdom.

Lærke Nolsøe under træning ved EM i kvindehåndbold i Nantes i Frankrig onsdag den 5. december 2018. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2018) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Lærke Nolsøe under træning ved EM i kvindehåndbold i Nantes i Frankrig onsdag den 5. december 2018. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2018) Foto: Liselotte Sabroe

Mandag i den første uge var han ramt, hvor det tog til de første dage af Møbelringen Cup.

»Så er det kommet lidt med mellemrum. Anne Cecilie havde haft lidt i familien også. Det er ikke noget, vi som sådan kan gøre noget ved. Vi ved ikke, præcis hvor det kommer fra. Vi tager vores forholdsregler, og lægen er hjemme ved de to spillere. Så der er styr på det,« siger Klavs Bruun Jørgensen.

Og Mathilde Hyllebergs værelseskammerat ved EM, Anne Cecilie de la Cour, føler i den grad med sin holdkammerat.

»Jeg tror, vi har konkluderet, jeg nok ikke kan blive smittet, eftersom jeg har ligget i sidste uge og kastet op. Det er lidt synd for hende, at hun skal ligge der,« siger Anne Cecilie de la Cour.

Mathilde Hylleberg under træning ved EM i kvindehåndbold i Nantes i Frankrig onsdag den 5. december 2018. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mathilde Hylleberg under træning ved EM i kvindehåndbold i Nantes i Frankrig onsdag den 5. december 2018. Foto: Liselotte Sabroe

Lige nu er Mathilde Hylleberg ikke en del af EM-truppen, da hun sad over mod Frankrig, og det er blandt andet det, der gør, at Anne Cecilie de la Cour i høj grad kunne have undt hende at være frisk.

»Det er træls for hende, især når hun, som tingene ser ud lige nu, ikke er med på banen. Så havde det været rigtig rart at have hende med til træningen. Det er rigtig synd for hende,« siger Anne Cecilie de la Cour, der regner med, at hun 'bestemt' ikke selv bliver ramt af mere.

Der er dog lidt tid at løbe på endnu for Mathilde Hylleberg og Lærke Nolsøe.

Kampen mod Rusland er klokken 18 mandag aften, og det er først klokken 9 samme dag, Klavs Bruun Jørgensen skal registrere sin endelige trup til kampen.