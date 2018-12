Danmark er videre ved EM.

Det står klart, efter Polen blev besejret i EM-gruppespillet med 28-21.

Flere danskere gjorde sig bemærket, og særligt to leverede pragtpræstationer.

Lidt malurt var der dog også i bægeret i første halvleg, der ikke startede optimalt.

1. Hvad sker der for de dårlige danske starter? Lad da endelig ikke det blive en vane her ved EM. Det skete mod Sverige, og det skete også igen mod Polen. Fællesnævneren for begge kampe er tidlige udvisninger til Danmark.

Mod Polen var det Anne Mette Hansen, der allerede efter 1 minut og 14 sekunder fik vist de to fingre i luften. Og efter 30 sekunder af anden halvleg blev Stine Bodholt forvist til bænken til en kort pause. Hendes anden af slagsen, for også hun fik én i første halvleg. Udvisningerne er gået an mod de lidt 'lettere' modstander, men mod større nationer duer det simpelthen ikke.

Der skal rettes op på det, og mon ikke det også er noget, Klavs Bruun Jørgensen har noteret sig. For her kan det altså blive meget sværere at hente modstandernes føringer. Heldigvis lykkedes det som bekendt at vende kampen mod Sverige, og det gjorde sig også gældende efter lidt over ti minutter mod Polen i første halvleg.

Men ti minutter er altså lang tid, og det går ikke, at der går så lang tid, før Danmark kommer ordentligt i gang. Det kan komme til at blive rigtig dyrt.

Der blev gået til den i kampen mod Polen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Der blev gået til den i kampen mod Polen. Foto: Liselotte Sabroe

2. Der var en julemand i forklædning på banen i dag. Klædt i grønt. For sikke nogle lækre adventsgaver Sandra Toft delte ud af her til eftermiddag. Den danske keeper sluttede kampen mod Sverige med en redning på straffekast i sidste sekund efter en - mildest talt - skidt kamp.

Mod Polen tog hun i den grad revanche med stil. Som et sandt plankeværk pillede hun glansen af polakkerne i en kamp, hvor hun både fik sat en brat stopper for kontrascoringer, og samtidig stod sikkert. Især de første ti minutter så det ikke godt ud for danskerne, der startede sløjt. Pånær Sandra Toft.

Den rutinerede landsholdsstjerne sørgede i den grad for, at Danmark ikke kom for meget bagud, ved at tage hvad hun skulle. Det er blevet påpeget så mange gange før, hvordan hun er en af nøglerne til succes ved årets EM.

Mod Polen beviste Sandra Toft præcis hvorfor. Kan hun holde det niveau - og endda bygge lidt på - begynder det at se godt ud. Så kan det måske gå hen og blive nogle dejligt lune december-uger, vi går i møde.

Sandra Toft - herunder lørdagens træning og ikke i den grønne målmandstrøje hun bar i landskampen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sandra Toft - herunder lørdagens træning og ikke i den grønne målmandstrøje hun bar i landskampen. Foto: Liselotte Sabroe

3. Og nu vi er ved spillere, der på trods af temperaturene kan give en lun julemåned. Kristina Jørgensen. Hold nu op. Det var ikke muligt at se kampen uden i den grad at bemærke den danske playmaker, der vel spillede sin bedste landskamp nogensinde.

Efter en ærgerlig start mod Sverige, kunne kontrasten nærmest ikke være større. Ikke nok med, at hun spillede en god kamp, så hamrede den blot 20-årige landsholdsspiller flotte mål i kassen til knyttede næver fra hele den danske bænk. Og fortjent.

For Kristina Jørgensen fik i den grad spillet sig ind i turneringen, hvor hun særligt i første halvleg kunne høres helt oppe på tribunen, mens hun dirigerede sine medspillere rundt, som havde hun været med i flere år.

Der er blevet sat flere spørgsmålstegn ved, om Danmark kunne klare den uden Stine Jørgensen. I dag kvitterede Kristina Jørgensen i hvert fald med at vise, hun er en kvinde, Klavs Bruun Jørgensen kan stole på.