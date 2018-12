Danmark havde muligheden for at redde noget af æren.

For en sejr over Montenegro ville unægteligt give et boost efter tre sløje omgange fra Klavs Bruun Jørgensens tropper.

Det startede rigtig godt, og spillemæssigt må kampen også give noget oprejsning til det danske mandskab.

Det samme må sejren på 24-23. Uden tvivl.

1. Så kom det endelig efter lang tids venten. Et forsvar, der dækkede rigtig fint op et godt stykke hen ad vejen og ikke lod sig kyse. Der var nærmest halve slåskampe, når Montenegro var i angreb.

Ja, det kastede også adskillige udvisninger af sig, men hvor har den vildskab været de sidste kampe? Selvfølgelig er Frankrig og Rusland to klassemodstandere, men den vildskab der var i det danske forsvar mod Montenegro har godt nok været savnet.

De stod bedre, der kom pludselig flere parader, og der blev erobret mange bolde. Det gjorde tydeligvis montenegrinerne frustrerede, bedst eksemplificeret ved hvordan Sandra Toft nærmest blev hånet af Mehmedovic, da hun hamrede kuglen i kassen lige inden første halvleg blev fløjtet af. Danmark fik gjort modstanderen irriteret, og det har været savnet de sidste kampe.

2. Hvor har den attitude været i slutrundens andre kampe? Ikke kun i vildskaben på banen men hele vejen rundt. Stine Jørgensen jublede som havde Danmark vundet hele turneringen, da Fie Woller i midten af første halvleg erobrede bolden ved eget felt. Anførerens jubelråb kunne høres tydeligt gennem larmen helt oppe på tribunerne, og det er den indstilling, alle danskerne skal have.

Der blev fightet igennem mellem Danmark og Montenegro.

Og der var flere eksempler på den gnist, danskerne var mødt op til opgøret med. Da der var time-out i første halvleg, blev der brølet igennem af Anne Mette Hansen og Kathrine Heindahl, der også lige gav store high-fives til hinanden. En tydelig forløsning og også et symbol på den tænding, der var på de danske spillere.

Dermed ikke sagt, de ikke har været motiverede til de andre kampe. Slet ikke. Denne her gang lyste gnisten også bare ud af øjnene på de rød-hvide. Den kunne godt have været mere udtrykt de sidste par kampe.

3. Så var hun tilbage som vi kender hende. Desværre et par kampe for sent, men det må unægteligt give noget oprejsning til både hende selv og resten af holdet. Sandra Toft spillede en rigtig god kamp mod Montenegro. Med adskillige redninger var hun med til at skabe noget af den ro, der har været savnet fra det danske mandskab.

Der blev stadig lavet nogle fejl, hvor Danmark smed bolde væk, men her var Sandra Toft parat til at rydde op nede i målet. Generelt tog hun også det, hun skulle. Efter kampen mod Rusland sagde hun selv, at hun ikke har manglet selvtillid på trods af nogle kampe, hvor hun ikke havde nok redninger.

Denne kamp har unægtelig givet et ekstra boost på kontoen. I anden halvleg var hun i hvert fald en af dem, der var med til at holde Danmark inde i kampen, da Montenegro begyndte at æde sig ind på den danske føring. Og så sluttede hun også lige af med en livsvigtig redning i sidste minut. Og sidste sekund.